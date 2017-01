Ingredientes de calidad dejan buen sabor de boca a la chef Patricia Alejo

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- En el marco de la Feria del Limón y dentro del Festival del Sabor, la prestigiosa chef Patricia Alejo elogió los ingredientes de calidad que se tienen en el municipio, entre ellos el limón, mango y coco.

La chef se presentó en uno de los restaurantes más prestigiosos del municipio, donde además de realizar un Cooking Show en el que participaron activamente los asistentes, reconoció las ventajas del valle iguanero en el tema de la gastronomía.

Al hacer uso de la voz dijo que a “todos nos gusta comer bien”, y por tanto disfrutar, por ejemplo, de un tamal bien hecho, así como de su proceso, “porque en México se siente la comida, si te hacen enojar no salen los tamales, en México los rituales van juntos con las recetas, lo viví en África donde les encantaron los tamales, el atole de masa, decían ¿qué es esto?, es que es el alimento de nuestros ancestros”.

Paty Alejo refirió que en cada estado se come mole, pozole y toda una diversidad de platillos con un sello que permite que en cada región exista un ingrediente que se da de más alta calidad. “En Tecomán he encontrado un limón de calidad mundial, mango y coco de excelente calidad, cosa que en otros países no tienen”.

Finalmente, el presidente municipal José Guadalupe García Negrete reconoció en la visita de la chef, una plataforma para que los empresarios restauranteros se motiven a seguir trabajando para destacar más a nivel internacional. También la presidenta del Instituto de Feria, Sonia López Verde, se dijo satisfecha de que personalidades como Paty Alejo reconozcan y admiren los ingredientes de Tecomán.

Comentarios

Comentarios