Indira, finalmente se cae la máscara…

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Siempre supe que Indira Vizcaíno tendría un propósito en la política, hacer lo que fuera necesario para escalar peldaños rumbo a su proyecto de consolidarse como uno de los rostros femeninos que se perfilaran para ser en determinado momento, candidata a los puestos de participación en la política más trascendentes del estado de Colima. Hija de un hombre de izquierda moderada, educada con ideales políticos con genética perredista, conquistó a muy corta edad la diputación y la alcaldía. Fue entonces un fenómeno político en el auge de la equidad de género.

Pero Indira se fue al extremo, no solo le dio la espalda al partido del sol azteca en los pasados comicios, son muchas las historias en donde los amigos de playera amarilla que le ayudaron a llegar, se sintieron defraudados por quien en algún tiempo, defendió las siglas del PRD y sostuvo la bandera del sol, ¿quién olvidará la carta de lamentación de Martha Zepeda del Toro, dónde acusó a Indira de traición al Instituto político que la cobijó y la posicionó sin importar su edad e inmadurez?

Nadie puede olvidar que fue Indira Vizcaíno quien promovió el éxodo de los perredistas que no estaban de acuerdo con la candidata impuesta por el CEN del PRD, por eso de inmediato, sin vacilar, los Vizcaíno retiraron sus fichas del tablero y se sumaron al proyecto de PRI-PVEM-PANAL que en las pasadas elecciones diera la victoria a José Ignacio Peralta Sánchez, pero que también como premio a su lealtad, le dieran en automático una de las Secretarias del gabinete legal de mayor impacto social, la Sedescol.

Nadie podrá olvidar que Indira tomó protesta extendiendo su brazo izquierdo, tampoco los escándalos que en diferentes columnas se ventilaron acerca de su vida privada, muy caro pagó el haber dado la espalda a su amiga de batallas Martha Zepeda. A Indira nunca se le vio cómoda en los eventos públicos como secretaria de gabinete, incluso, durante el encuentro ciudadano en Manzanillo, caminaba de un extremo a otro del casino de la feria con su blusa amarilla, pantalón azul y zapatillas rojas, pero pocos le saludaban, no interactuaba salvo con quienes ella salía a buscar, realmente estaba sola, en ratos se quedaba pensativa, definitivamente no le hacía sentir bien estar ahí, donde los reflectores estaban concentrados en la mesa del gobernador y la alcaldesa de Manzanillo.

Recuerdo que para mí no fue grato su ajuar, traía los zapatos rojos en sus pies, primero zapatillas y tras horas de caminar, zapatos de piso, pero rojos finalmente. ¿Era un mensaje? Por eso que vi aquel día, supe que Indira se encontraba cada día más fuera del PRI, más lejos de fraguar un proyecto de ése instituto político para 2018, más cerca de su salida por la puerta de emergencia, finalmente culmina una etapa en la que una mujer de izquierda intentó adaptarse a una estructura de un gabinete de centro derecha, simplemente es cuestión de adaptación y el espíritu indómito de Indira Vizcaíno y su entrega en charola de plata el pasado 26 de noviembre de 2016 a Andrés Manuel López Obrador, terminaron con quitarle la máscara, así es querido lector, lectora, se cayó la máscara y se mostró el rostro de izquierda, el rostro que siempre estuvo ahí. En automático se encendieron los focos de alerta en las legiones priístas y la marca personal a Indira, terminó con una decisión que era más que esperada: su renuncia.

A continuación transcribo el escueto mensaje que publicó el gobierno del estado, para anunciar la salida de Indira:

“Comunicado de Prensa: El gobierno del Estado informa que este jueves 30 de marzo, Indira Vizcaíno Silva, presentó su renuncia a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado.

Su renuncia surge efectos a partir del 01 de abril de este año. En los próximos días, el gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, designará a la persona que asuma la titularidad de la dependencia referida. Colima, Col. 30 de marzo de 2017”

Veintinueve minutos después, en su cuenta personal de Facebook, Indira Vizcaíno explicaba a los seguidores su salida del gabinete:

“Hace más de 400 días recibí la invitación del Gobernador Ignacio Peralta, para incorporarme a la Secretaría de Desarrollo Social; las razones que me llevaron a aceptarla fueron muy claras: la convicción de que más allá de los costos políticos que tuviera que pagar, estaba primero mi obligación de servir lo mejor posible a la sociedad colimense. Hoy, después de varias reflexiones me doy cuenta que mi presencia en esta Secretaría, no ayuda a Colima; por el contrario, retrasa la

posibilidad de que se agilicen programas y se destinen los recursos que requiere para funcionar a favor de los colimenses; no ayuda que siga ahí porque no se me ha dejado de ver como externa y como una contrincante electoral, lo que hace que se le reste impulso a un sector tan importante para Colima como el Desarrollo Social. Por esto, he presentado hace unos minutos mi renuncia con efectos a partir del 01 de abril. Mi compromiso siempre ha estado y seguirá estando del lado de los colimenses y mi actuar siempre será apegado a lo que más convenga para el bienestar de lo que más amo: mi Estado y nuestras familias”.

Termino mi columna con una reflexión ¡Simple y sencillamente, a fuerzas ni los zapatos entran, más si éstos son rojos!

