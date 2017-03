Indira explica las razones de su salida de Sedescol: Me veían como contrincante electoral

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Indira Vizcaíno Silva, quien dejará la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del estado, explicó sus razones para presentar su renuncia esta mañana efectiva a partir del 1 de abril.

En su cuenta de Facebook, Vizcaíno Silva publicó el siguiente mensaje que se transcribe íntegramente:

“Hace más de 400 días recibí la invitación del Gobernador Ignacio Peralta, para incorporarme a la Secretaría de Desarrollo Social; las razones que me llevaron a aceptarla fueron muy claras: la convicción de que más allá de los costos políticos que tuviera que pagar, estaba primero mi obligación de servir lo mejor posible a la sociedad colimense.

Hoy, después de varias reflexiones me doy cuenta que mi presencia en esta Secretaría, no ayuda a Colima; por el contrario, retrasa la

posibilidad de que se agilicen programas y se destinen los recursos que requiere para funcionar a favor de los colimenses; no ayuda que siga ahí porque no se me ha dejado de ver como externa y como una contrincante electoral, lo que hace que se le reste impulso a un sector tan importante para Colima como el Desarrollo Social.

Por esto, he presentado hace unos minutos mi renuncia con efectos a partir del 01 de abril.

Mi compromiso siempre ha estado y seguirá estando del lado de los colimenses y mi actuar siempre será apegado a lo que más convenga para el bienestar de lo que más amo: mi Estado y nuestras familias”.

