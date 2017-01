Incumplimiento del ingenio de Quesería causa pérdidas a campesinos de Caleras

*foto de archivo

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La presidenta del ejido de Caleras, María de Jesús Martínez Aguayo, informó que fueron varios los agricultores que con la esperanza de mejorar el cultivo de la caña, perdieron dinero y su patrimonio.

Explicó que sí hubo quienes tumbaron sus palmas ilusionados con el precio que les ofrecieron de la caña, “pero al llegarse el corte, el ingenio ponía pretextos que no tenían carros para mandar o la cortadora y a muchos les empezó a florear, perdió calidad y a algunos todavía les debe el ingenio”.

Martínez Aguayo dijo que definitivamente no fue negocio y además perdieron su patrimonio “porque aunque fuera poco, con las palmas estaban cosechando, hoy en día unos tienen papayo, otros limón y las plantaciones de plátano en lo que es la ex hacienda de Caleras”.

Reveló que a pesar de la situación que se vive en el campo, la gente no está sufriendo por falta de trabajo, no obstante, que algunos no están ganando como estaban acostumbrados.

Dijo que sí tienen bajos precios pero hay empleo, “además están dando empleo a más gente porque ellos mismos abrieron un comedor para darles de comer a los trabajadores y el ejido está más o menos”.

En ese sentido explicó que la gente que había sembrado caña lo cambió por limón, porque la caña no fue negocio, así que hoy en día están sembrando mucho papayo y lo fuerte, que es el plátano.

