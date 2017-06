Incolora, inodora e insípida la “Reforma Vergara”…

“Desde la Curul 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Si de entrada les digo “se los dije”, podría escucharse muy presuntuoso, pero se acuerda que le comenté que se les estaba viviendo el tiempo encima a los diputados y que se corría el riesgo de que la Reforma Electoral, quedara en una “miscelánea”, bueno pues no me equivoqué y lo que ayer se aprobó en el Congreso del Estado de reforma constitucional, si me pidieran que la definiera, creo que diría que es lo más parecido al agua: incolora, inodora e insípida.

Después de tanto grito y sombrerazo, lo que ayer se llevó al pleno del Congreso y que fue un documento de 61 páginas, 59 de ellas fueron para tratar de justificar por qué no se abordaron los temas que con bombo y platillo, cada fracción parlamentaria, algunos diputados a título personal y algunos partidos políticos, habían presentado en el Poder Legislativo y cada uno de ellos se llenaba la boca al decir que la de ellos era la mejor propuesta.

Hay que recordar que hubo grupos parlamentarios (por ejemplo los panistas y los diputados independientes) que se enfrascaron en un duelo de dimes y diretes, acusándose cada cual de haberse plagiado la propuesta en materia electoral… bueno eso ayer lo dejaron de lado, porque todo lo echaron al cajón del olvido, o se fue al cesto de la basura.

Aunque el documento de reforma constitucional aprobado ayer fue votado de manera favorable por 22 de los 23 diputados presentes en el recinto parlamentario, la diputada Leticia Zepeda votó en contra y la legisladora panista Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, no asistió a la sesión y el diputado Joel Padilla no estuvo presente al momento de la votación, lo hicieron porque ese fue el compromiso adoptado en el sitio donde se fraguó todo.

La reforma que ayer se aprobó, fue la que quiso y la que impulsó el Partido Acción Nacional, que aunque en el recinto parlamentario había entregado un documento muy distinto, al momento de la discusión en las reuniones de trabajo, la modificaron a su antojo y lo peor fue que los demás actores políticos aceptaron todo y le otorgaron hasta lo que no pidieron durante la discusión.

Pero para que se entienda vamos por partes…

Para empezar a las reuniones que se desarrollaron, todas en Casa de Gobierno, –que por cierto es la primera vez que una reforma electoral se fragua en la Quinta Galván (saludos Dr. Armando de la Mora)–, asistieron casi todos los partidos políticos.

Los únicos ausentes fueron Movimiento Ciudadano, porque su dirigente Leoncio Morán Sánchez, se negó a asistir a la Casa de Gobierno; la diputada Leticia Zepeda de Movimiento Ciudadano, a quien debía invitarla su dirigente y ni siquiera le avisó.

El PRD no mandó representación, porque según se dijo, la invitación se le envió al presidente del comité estatal del partido del sol azteca, sin embargo señalaron que quien recibió la invitación fue Martha Zepeda, quien dijo que ella no era presidenta estatal, sino delegada del CEN del PRD, en consecuencia, no acudiría porque la invitación no había sido para la delegada… eso es lo que dijeron en las reuniones eh.

Tampoco asistieron representantes de MORENA, porque se argumentó que no supieron a quién invitar, si al dirigente formal, que es Sergio Jiménez Bojado y Vladimir Parra Barragán; o al dirigente “legítimo” y representante del Andrés Manuel López Obrador, el General José Francisco Gallardo Rodríguez.

Y tampoco asistió la dirigencia del Partido Encuentro Social, encabezada por el doctor Gerardo Galván Pinto, quien de plano le sacó a participar.

¿Quiénes si fueron?

Los que sí fueron y partieron el queso y se sirvieron el pastel fueron el Partido Acción Nacional, con su presidente Enrique Michel Ruiz, quien tuvo que mandar traer de la Cámara de Diputados a Hugo Vergara y que de hecho es el artífice de esta reforma, porque fue él quien puso lo que quiso y quitó lo que no les gustó a los panistas…. Pero bueno de eso le platicaré más adelante.

También asistió el coordinador de los diputados del blanquiazul, Luis Humberto Ladino Ochoa.

Por el Partido Revolucionario Institucional, asistieron Rogelio Rueda Sánchez y Lizeth Rodríguez Soriano, presidente y secretaria general del tricolor.

El dirigente del Partido Verde Ecologista, diputado Federal Virgilio Mendoza Amezcua.

Por el PT, Joel Padilla Peña; y por el Partido Nueva Alianza, el también diputado Federal Francisco Javier Pinto Torres.

Los diputados Héctor Magaña Lara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y su abogado Mariano “N”.

El coordinador de los diputados independientes Nicolás Contreras Cortés, quien se hizo acompañar del Oficial Mayor del Congreso Iván Alejandro Martínez Díaz.

El Coordinador del grupo parlamentario del PRI, diputado Federico Rangel Lozano y el asesor José Gilberto García Nava.

También acudió el diputado José Adrián Orozco Neri, de PANAL.

Curiosamente no acudieron los abogados del Congreso del Estado, ni el Director Jurídico, Enrique Velasco; ni el Director de Procesos Legislativos, Juan Pablo Carrazco, quienes fueron desplazados y no fueron parte de estas mesas de trabajo.

Por Gobierno del Estado, acudieron los abogados de la Consejería Jurídica, encabezados por su titular, Andrés Gerardo García Noriega, Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu y Luis Vuelvas.

La Reforma…

A pesar de haber tantos jugadores en la cancha, quien impuso las condiciones fue el Partido Acción Nacional, bueno más que el PAN, fue Hugo Vergara, quien traía le “venia bendita”, de quien sigue mandando en Acción Nacional (¿adivina quién es?).

De entrada Vergara Sánchez, sacó de la mesa de discusión el asunto de la reducción de diputados plurinominales, aduciendo que era parte de la redistritación que debe hacer el Instituto Nacional Electoral (INE), en consecuencia aquí nada podía hacerse.

Y la verdad es que nadie quiere reducir el número de legisladores, sino que solo es discurso bonito, para distraer a la gente, pues eso no los atoró.

Enseguida el abogado que presentó el PAN para esta discusión, que a lo que se ve se comió a los demás, echó abajo la propuesta que habían estado impulsando principalmente las mujeres, de que se registraran dos listas de aspirantes a diputados plurinominales, una conformada por mujeres y otra por varones, y se proponía que se le transfiriera la facultad al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, para que pasada la elección fuera ese órgano electoral quien determinara a quién le daba las plurinominales… si cómo no ¿algo más?

Aquí todos los que estuvieron en la mesa de discusión por unanimidad coincidieron que el poder es para ejercerse, no para transferirse y sopas perico que dejan con las ganas a los consejeros electorales de que serían ellos los que decidieran a quien premiar o castigar con las plurinominales.

Pero principalmente la decisión fue porque de haberse aceptado, no se estaba dando certeza, además de estarse violentando la voluntad del ciudadano, que con su voto determina a quienes quiere de representantes populares.

Fue el PAN quien negó la posibilidad de que se discutiera siquiera la transversalidad, pues no tiene un sustento y bueno los resultados ya se conocen ahora, habrá paridad vertical y horizontal, lo cual sí representa cierto avance, pero no transversal.

La única que le habían ganado al PAN, se les olvidó anotarla…

El único punto donde dicen que realmente se pusieron a peso los guamazos, fue en el tema de la reelección o lo que pomposamente le llaman “elección consecutiva”, y es que mientras el PRI proponía que los presidentes municipales que estén pensando en reelegirse, debían separarse el 30 de noviembre del año anterior al de la elección, el PAN proponía que fueran 60 días antes del día de la elección.

Ya en la mesa de discusión le entraron a que también debían separarse los síndicos y los regidores, que de alguna manera se van a reelegir; y ándale, que otra vez se la ganó Hugo Vergara a Andrés Gerardo García.

Los panistas se cerraron a que no habría reforma si el PRI se empecinaba en que los alcaldes se separaran en noviembre.

El PRI y sus aliados, junto con los de la Consejería Jurídica se engallaron, sabiendo que son mayoría en el Congreso y se la cantaron derecho: “si ustedes no le entran, nosotros sacamos esa reforma”, eso a pesar de que para aprobarla se requería de mayoría calificada.

Y el PAN reviró: “podrán conseguir los votos que les faltan para sacar esa reforma, pero de una vez te digo, le dijo Vergara a Andrés Gerardo, si ustedes sacan esa reforma en el Congreso, nosotros paramos toda la reforma constitucional en los Cabildon, no pasa y no habrá reforma, de que así que ustedes dicen”, retó Vergara.

Fue ahí cuando metieron al baile a los síndicos y a los regidores, para que se fueran junto con su alcalde… dicen los que estuvieron en esas reuniones que se armó la cámara húngara unos defendiendo a síndicos y regidores y los otros tratando a toda costa de que se fueran todos.

El PAN contraatacó y propuso que si se iban los regidores, que también se fueran los diputados que aspiren a reelegirse o a ser candidatos a otro cargo, “porque están en la misma circunstancia, ustedes como diputados dicen que no manejan recursos, que por eso no tienen que irse; ¡ah!, pues es lo mismo con los regidores, ellos no manejan recursos, entonces si ustedes quieren que ellos también se retiren, de acuerdo, pero que sea parejo para los diputados”.

Ahí fue cuando recularon los diputados y dijeron, a entonces que se queden los regidores, pero quienes si debían separarse eran los síndicos, que como representantes legales de los Ayuntamientos están en la misma circunstancia que el alcalde, y ándale, que por fin le ganaron una a los panistas y aceptan tanto el PAN, como su abogado, que se retiraran de manera simultánea los síndicos.

Pero ¿¡qué cree que pasó!? que al final de la reunión, al momento de elaborar la minuta, estaban tan locos de contento porque por fin le habían ganado una a los azules, que ¡ándale! Que se les olvida ponerla en la minuta que se firmó, en consecuencia los síndicos y los regidores quedaron en la misma circunstancia de que no se separarán.

Y ya al discutir sobre el plazo para la separación de los alcaldes, como estaba la amenaza de que en los cabildos panistas no pasaría la reforma Constitucional, para que no se dijera que había ganado uno sobre el otro, se planteó una tercera propuesta:

Que no sea ni el 30 de noviembre, ni 60 días antes del día de la elección, que sean CINCO días antes del registro de la candidaturas, sí como lo está leyendo, CINCO DÍAS antes de que inicie el período de registro de candidaturas. Actualmente la ley señala que deberán estar separados un día antes del registro.

Para que se vea que es una reforma de gran calado, le aumentaron CUATRO días más para que se separen del cargo, eh, qué tal…

La última reunión se dio el lunes por la tarde-noche; el martes los abogados de la Consejería Jurídica y el Oficial Mayor del Congreso, elaboraron el dictamen que entregaron a Héctor Magaña y que fue el que leyó, desplazando a los abogados del Congreso, que es a quienes les correspondía elaborar el documento, pero bueno, si ni siquiera los invitaron, pues como lo iban a elaborar, ¿verdad?

Hoy se va a los Cabildos…

Una vez aprobada la Reforma Constitucional en materia electoral, el dictamen, ya como Minuta Proyecto de Decreto, se enviará hoy mismo a los diez Ayuntamientos con la promesa del PAN, de que les hablarán a los alcaldes para que de ser posible este mismo fin de semana sesionen y aprueben lo que se negoció como reforma constitucional.

Ante eso casi le puedo anticipar que la próxima semana se podría hacer la declaratoria de validez de reforma a la Constitución para inmediatamente ordenar su publicación y trabajar de inmediato en las reformas al Código Electoral que se aplicará para el proceso electoral 2017-2018.

Por cierto en la misma mesa donde se negoció la reforma constitucional en materia electoral, se negoció la integración de otros organismo especializados… no me haga mucho caso, pero dos posiciones ya tienen nombre y apellidos… al tiempo.

Para cerrar…

**Este día la delegada nacional del PRD en Colima, Martha Zepeda del Toro, dará una rueda de prensa, donde expondrá su postura respecto a la reforma político-electoral aprobada por los diputados locales, habrá que ver que va a decir, que ya poco valor tendrá, cuando no acudió a defender sus propuestas en las mesas de la reforma.

**Por otra parte, en otro tema, le doy a conocer que el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), ya definió los horarios de las entrevistas que sostendrán los aspirantes a consejeros del Instituto Electoral del Estado de Colima.

Las entrevistas, que es la última etapa antes de que el consejo general del INE, tome la decisión de quiénes serán los cuatro consejeros y consejeras que se integrarán al OPLE de Colima, serán todas el día 8 de junio.

El grupo 1, será atendido en las salas de consejeros 1 y 2, donde estarán realizando las entrevistas los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Pamela San Martín Ríos y Valles, Enrique Andrade González y Jaime Rivera Velázquez.

Este grupo de consejeros citó a las 10:00 horas a María Guadalupe García Vázquez; a las 10:20, atenderán a Miguel Ángel Núñez Martínez; a las 10:40, a María Elena Adriana Ruiz Visfocri; y a las 11:00 a Juan Manuel Rodríguez Peña.

El grupo 2, será atendido en la sala de usos múltiples por los consejeros Adriana Favela Herrera, Marco Antonio Baños Martínez, Benito Nacif Hernández y Dania Paola Ravel Cuevas.

A las 10:00 horas está citada Martha Elba Iza Huerta; 10:20, Javier Ávila Carrillo; y, 10:40, Fabiola Nirvana Rosales Ochoa.

En este grupo solamente comparecerán tres, debido a que uno de los 12 aspirantes, Edgar Ramón Montaño, declinó a seguir participando en esta selección de aspirantes. Hay que recordar que Edgar Ramón Montaño, es actualmente director de área dentro de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.

El grupo 3, será atendido en la sala de consejeros electorales, por los consejeros Beatriz Claudia Zavala Pérez, Ciro Murayama Rendón y José Roberto Ruiz Saldaña.

A las 10:00 horas atenderán a Arlen Alejandra Martínez Fuentes; 10:20, Fernando Arturo Vega Alcaraz; 10:40, Jessica Guadalupe Villarruel Vázquez; y a las 11:00, a José Daniel Miranda Medrano.

Una vez que se realicen las entrevistas, donde a cada aspirante le darán 20 minutos, ya los consejeros habrán de realizar sus evaluaciones para finalmente ya de los 11 aspirantes que quedan nombrar a los cuatro consejeros o consejeras que deberán integrarse al consejo general.

Por hoy hasta aquí la dejamos, “Desde la Curul 26”, seguiremos pendientes de ver lo que se esté presentando… hasta la próxima.

