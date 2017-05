Inaugura Héctor Insúa muestra “Para ser Mujer” en el Jardín Libertad

*Son piezas fotográficas que contribuyen a la construcción de una comunidad más justa, igualitaria y mejor, sostuvo el alcalde.

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El presidente municipal de Colima Héctor Insúa García inauguró la exposición fotográfica “Para ser Mujer” de Fernando Chávez, la cual es organizada por el Colectivo Inclusión LGBT y estará en exhibición hasta el 13 de junio en el jardín Libertad.

Estas piezas fotográficas tienen el objetivo de contribuir a la construcción de una comunidad más justa, más igualitaria y mejor, dijo Héctor Insúa tras observarlas, “sin duda son muchos los retos y desafíos que tenemos como comunidad, pero también estoy convencido de que con la suma de esfuerzos, con el respeto a la dignidad humana, con el respeto y las muestras de tolerancia que tenemos todos los días, la obligación de reforzar, revindicar y promover, abonaremos a la construcción de un mejor futuro para todos los colimenses”.

El alcalde invitó a los ciudadanos a disfrutar de la obra de Fernando Chávez, quien es uno de los artistas colimenses más destacados y presenta una muestra interesante de cómo la mujer y sus distintos significados representan lo mejor de la comunidad.

El autor de la exposición fotográfica “Para ser Mujer” Fernando Chávez señaló que la misión de sus imágenes es la de compartir, invitar a la reflexión, a no juzgar y evitar la simulación “en este país existe mucha simulación por parte de la familia, por parte de las instituciones y creo que es momento y es muy importante enfrentar esa situación porque si no, no queda más que en un día de exposición, más que en una marcha de la comunidad gay, de la comunidad de la familia, o de cualquier cosa, lo importante es compartir y ver a las personas que se encuentran en los retratos como lo que son, seres humanos”.

Comentarios

Comentarios