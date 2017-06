Impulsa UdeC a egresados de Ciencias para que sigan sus estudios en universidades extranjeras

*Carlos Alvarado Rojas actualmente cursa el Doctorado en Física en la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos.

Colima, Col.- Encontrar propiedades de algunas partículas y temas relacionados con la materia oscura son algunos proyectos en los que colabora el joven Carlos Alvarado Rojas en la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, donde cursa el Doctorado en Física.

Alvarado Rojas es egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima, en la licenciatura en Física, y desde entonces se interesó por la Física de partículas, de ahí que ahora colabore con un grupo de investigadores dedicados a encontrar propiedades de partículas o fenómenos relacionados con la materia oscura.

“Trabajo en una de las preguntas abiertas que tienen que ver, por ejemplo, con la partícula de Higgs, descubierta en 2012, de la cual desconocemos la mitad de sus propiedades. También trabajo en un par de proyectos relacionados con la materia oscura que hemos detectado experimentalmente en el Universo, pero no tenemos una descripción completa; tenemos bastantes incógnitas acerca de estos objetos de estudio”, comentó en entrevista.

Su trabajo consiste en responder, a través del lenguaje matemático, las incógnitas que no han sido comprobadas: “Propongo nuevas teorías matemáticas que pueden ser comprobadas experimentalmente, esto sin estropear lo que ya sabemos que está bien dentro nuestro entendimiento”, explicó el joven investigador.

A quienes estudian alguna área de las ciencias, Carlos Alvarado les compartió que existen posibilidades de estudiar en el extranjero: “Lo importe es el conocimiento y no cuánto dinero tengas, si el inglés es o no tu idioma natal o si vienes de una súper escuela; por el contrario, importa tu capacidad, lo que has demostrado durante la carrera y el resultado del proceso de admisión. Las universidades te becan al cien por ciento”.

Por último, comentó que una de las razones por las cuales los estudiantes no se acercan a estas opciones es el desconocimiento; sin embargo, mencionó que en el caso de la Facultad de Ciencias, los profesores impulsan a sus alumnos a explorar oportunidades en universidades extranjeras, donde la principal tarea del estudiante es desarrollar sus propios programas de trabajo centrados en alguna línea de investigación de su interés.

