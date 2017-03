Impone Rojas segundo mejor tiempo

*El piloto de la Escudería Telmex tras 185 vueltas realizadas entre las cinco sesiones de pruebas oficiales de la European Le Mans Series, llega en la segunda posición general tras los tiempos combinados, a 3 décimas del mejor tiempo general.

Monza, Italia.- Monza le ha confirmado al piloto de la Escudería Telmex, Memo Rojas Jr., sobre el buen comportamiento del auto del DragonSpeed que ya pudo percibir en Aragón la semana pasada, tras 185 vueltas realizadas entre las cinco sesiones de pruebas oficiales de la European Le Mans Series, el mexicano pudo poner al #22 en la segunda posición general tras los tiempos combinados, a 3 décimas del mejor tiempo general.

Tras haber probado varias puestas a punto en el #22, Rojas pudo encontrar en la cuarta sesión oficial el mejor tiempo de las cinco sesiones para su auto, el cual fue de 1:36.741, a 280 milésimas de distancia del mejor tiempo general. Fueron 1,071 kilómetros los que rodaron tanto Rojas como sus compañeros, Ryo Hurakawa y Leo Roussel, los cuales les permitieron encontrar una gran cantidad de información en estos dos días de pruebas.

Durante estos dos días de prácticas con el equipo, Rojas y sus compañeros tuvieron oportunidad de probar distintas puestas a punto en el Oreca07-Gibson para los circuitos a los que se enfrentarán esta temporada, la cual comenzará en dos semanas en el mítico trazo de Silverstone.

Será pues el 15 de abril cuando se dé el banderazo oficial a la categoría con las 4 Horas de Silverstone, y en donde el mexicano Rojas junto con su nuevo equipo, el DragonSpeed/G-Drive buscarán la primera victoria del año y sobre todo, un buen resultado de cara a la temporada que hay que cumplir.

MEMO ROJAS, #22 Oreca07-Gibson DragonSpeed:

“Han sido muy exitosos estos dos días de pruebas en Monza. Fuimos los segundos más rápidos de los dos días y prácticamente en casi todas las prácticas estuvimos en los tres primeros lugares. Lo importante ha sido que pudimos trabajar con el ingeniero Paul Thomas con diferentes combinaciones de setups que nos van a permitir conocer el auto para las diferentes pistas en las que vamos a competir este año. Probamos diferentes combinaciones de suspensión, de aerodinámica y aprendimos un poco más del chasis de este año que es el Oreca 07, al cual me pude adaptar bastante bien, me ha gustado mucho el performance del auto, con el nuevo motor que tiene 100 caballos de fuerza más. Estamos alcanzando velocidades superiores a los 315 km/h. Muy contento con el desempeño del equipo y del auto. A pesar de que nos fue bastante bien y tuvimos un buen desempeño, eso no significa nada ya que es apenas estamos preparándonos para lo que viene. Arrancamos en Silverstone dentro de un par de semanas y esperamos que nos apoyen en Silverstone para la primera fecha de la ELMS.”

