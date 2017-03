Héctor Insúa reitera su compromiso en contra de la corrupción y de “la mordida”

*El gobernador Ignacio Peralta reconoció que en el Ayuntamiento de Colima se erradica la Corrupción.

Colima ,Col.- El presidente municipal de Colima Héctor Insúa García participó en el evento de Jóvenes de la Coparmex “Yo no doy mordida”, donde reiteró su compromiso en contra de la corrupción y del cual dijo, “va más allá de la foto y el discurso”.

Reconoció como un acierto que públicamente, el gobernador, empresarios, ciudadanos y servidores públicos asumieran el mismo compromiso.

Héctor se dijo convencido de que la corrupción es el principal problema del país y que erradicarla es una tarea de todos pues señaló que lamentablemente, México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional en 2016, “eso nos aleja de la posibilidad de competir en mejores condiciones con nuestros principales socios comerciales”.

Por ello reiteró que en el gobierno municipal de Colima, “sabemos que la corrupción no puede ser asumida como un asunto cultural o un mal necesario. Nuestros principios básicos son: no la acepto, no la promuevo y si la descubro la denuncio”.

En su oportunidad el gobernador Ignacio Peralta Sánchez aceptó que en el concurso de la obra pública pueden presentarse ilegalidades, prácticas de las que dijo, “en el Ayuntamiento de Colima, se están erradicando”.

El mandatario estatal detalló que para la adjudicación de la obra pública “pueden incurrir en todo tipo de prácticas; para poderse llevar la obra, ofrecen dinero y una serie de cuestiones que en la presidencia municipal de Colima están erradicando esas prácticas”.

Agregó que es una tarea de todos, de autoridades, de empresarios, de funcionarios y de instituciones quienes deben apegarse a procesos abiertos y transparentes, “que haya rendición de cuentas y que se respeten la leyes anticorrupción”.

