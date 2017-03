He visto mucha impunidad en los estados en materia administrativa: Magistrada

*“Muchos de los casos que pierden los ciudadanos se deben a que los abogados litigantes no plantean con exactitud la demanda”: Gabriela Rolón.

Colima, Col.- La magistrada del vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Gabriela Rolón Montaño dijo que en los Tribunales de lo Contencioso de los estados existe mucha impunidad en materia administrativa, “no sólo porque los magistrados son asignados por propuesta del gobernador, sino porque tienen un poder mayor que otras instancias al no tener un Tribunal Colegiado, como sucede en materia civil”.

Debido a que este tribunal se encarga de resolver las demandas del ciudadano en contra de alguna autoridad, añadió, dicha autoridad lleva un paso adelante en todos los casos, “ya que las acciones que realiza se presumen como legales, de ahí que las partes litiguen en desigualdad de condiciones. Aquí, el Estado despliega su poder de forma unilateral en contra del gobernado”, comentó.

En este sentido, Rolón Montaño consideró algunos puntos de análisis en materia administrativa: “Veo un problema, y lo voy a decir claramente: los magistrados en los estados son asignados a propuesta del gobernador; entonces, tienen cierta inclinación a confirmar los actos de la administración pública”.

Por otra parte, de acuerdo con la magistrada, los tribunales de lo contencioso pueden tener un poder mayor que otros organismos legales porque las propias autoridades no tienen ningún recurso para llevar su caso a una instancia mayor; “si el Tribunal de lo Contencioso resuelve a favor del particular, ahí se queda el asunto, porque las autoridades no tienen ningún recurso para defenderse”.

Sin embargo, no sucede lo mismo con los ciudadanos, “quienes pueden recurrir al recurso del amparo si la resolución no les satisfizo, dejando al Tribunal sin control de legalidad en este tipo de actos, dado que la Constitución no prevé esta facultad para los estados como sí lo prevé a nivel federal o en la Ciudad de México. Esto nos podría hablar de impunidad; he visto mucha en los estados en materia administrativa”.

Sin embargo, dejó claro que muchos de los casos que pierden los ciudadanos se deben a que los abogados litigantes no plantean con exactitud la demanda, dejando que los juzgadores tomen las decisiones con base en los argumentos que se presentan en el documento y que no siempre son los que se alegan.

“El Derecho Administrativo es de estricto derecho en casi todas las instancias; entonces, si no se plantea bien, con exactitud, el concepto de violación o agravio, se puede tener razón, pero eso no se le muestra al juez”, agregó.

Ante este panorama, Rolón Montaño expuso la necesidad de cambiar la tendencia de los juicios no sólo en materia administrativa, sino en todos, con la finalidad de que los jueces puedan acercarse más a la verdad material que a la que arroja un expediente.

“Debería haber facultades para recabar pruebas de oficio por parte de los tribunales cuando se tenga duda y no solamente tomar en cuenta lo que está planteando el quejoso, porque tristemente se advierte que el particular puede tener la razón, pero como no alegó, no se puede resolver a su favor”, comentó.

“Si por andar de justiciera le doy la razón, me voy a ganar una queja administrativa o hasta mi destitución, porque nadie creerá que actúo de buena fe y no hay credibilidad en los jueces”, finalizó.

La manzanillense Gabriela Rolón Montaño es magistrada integrante del vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito, con residencia en la ciudad de México. Impartió hace unos días el primer módulo del Diplomado en Derecho Administrativo, a cargo del Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima.

