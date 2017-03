Hamilton logra la ‘pole’ en GP de Australia

*El británico hace la vuelta más rápida en Albert Park. Mientras Sergio Pérez se quedó a media décima de avanzar a la Q3 y largará en el sitio 11.

Colima.- Lewis Hamilton logró la vuelta más rápida en la historia del circuito de Albert Park y empató el récord de Ayrton Senna de seis poles en el Gran Premio de Australia.

De todas formas, el piloto de Mercedes se sorprendió de no haber sido incluso más veloz.

62‘poles’ suma Hamilton, superado sólo por Schumacher (68) y Senna (65)

Las nuevas reglas de aerodinámica y neumáticos fueron diseñadas para que los vehículos sean más rápidos esta temporada, y quizás frenar la hegemonía de Mercedes. Hamilton conservó el monopolio de la escudería alemana en la punta de la parrilla, aunque Ferrari dio señales de que puede competir por lo más alto del podio. Sebastian Vettel se clasificó segundo, entre medio de los dos pilotos de Mercedes, y su compañero de equipo Kimi Raikkonen largará cuarto.

Los tiempos habían ido bajando en las tres sesiones de prácticas, y la vuelta más rápida de Hamilton fue de 1 minuto, 22.188 segundos.

Hamilton superó por más de un segundo el tiempo con el que se logró la pole el año pasado, pero afirmó que “pensamos que lo superaríamos por un margen mayor”.

“Quizás sea la pista, hoy hace frío”, dijo el británico. “Estoy seguro que vamos a ser mucho más rápidos durante el año”.

‘CHECO’ SE QUEDA A MEDIA DÉCIA DE LA Q3

El piloto mexicano Sergio Pérez (Force India), undécimo en la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia, explicó que tuvo un problema con su motor en las últimas vueltas de la segunda sesión de clasificación (Q2), lo que le impidió llegar a la última ronda (Q3).

Tuve un problema en el motor en la última vuelta de la Q2, cuando cambiaba de tercera para arriba no empujaba lo suficiente. Eso nos afectó bastante, al final nos quedamos a media décima de la Q3 y creo que perdimos más que eso por los problemas”, relató el piloto de Force India.

“Espero que no sea un problema grave y podamos solucionarlo. Ahora tenemos que revisarlo, pero esperamos que no sea un problema grave y no tengamos problemas mañana”, añadió Pérez.

El piloto de Guadalajara le quitó importancia al incidente con el brasileño Felipe Massa (Williams) en las vueltas de calentamiento, donde se vio que el brasileño le impedía completar su trazada, algo que no es “nada fuera de lo normal”.

Con información de AP y EFE

