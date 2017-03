Hace un año… que se cumple en este día…

“Desde la Curul 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Este lunes el diputado Luis Ladino Ochoa, cumple un año como coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, luego que el 8 de marzo del 2016, había sido separada de esa responsabilidad la política más experimentada con que cuenta el partido blanquiazul Martha Leticia Sosa Govea, luego de que quien era el presidente de aquél partido Jesús Fuentes Martínez, filtró una “carta de renuncia” de la diputada manzanillense, rompiendo el compromiso de que sería ella la que haría el anuncio

Como al que manejaba al PAN en aquél tiempo –léase Senador Jorge Luis Preciado–, le estorbaba Martha Sosa como coordinadora el grupo parlamentario y como presidenta de la Comisión de Gobierno Interno, ordenó separarla del cargo, mandando a sustituirla a su ayudante de muchos años, al diputado Luis Ladino Ochoa, pues a Preciado Rodríguez le urgía manejar el Poder Legislativo, que por primera vez en la historia política colimense estaba en manos de Acción Nacional.

Sin embargo desde el primer momento se vio que la responsabilidad que le había sido conferida le había quedado enorme al nuevo coordinador de la fracción parlamentaria, quien de plano no se coordinaba ni a sí mismo, porque a él lo mandaba Preciado Rodríguez.

Con la llegada de Luis Ladino a la coordinación del grupo parlamentario comenzó la debacle de la mayoría (ver http://ipuntocom.mx/desde-la-curul-26-se-veia-venir/) y es que Jorge Luis Preciado estaba cegado por la ambición y si primero hizo renunciar a Martha Sosa, unos días después hizo “renunciar” a Enrique Michel para adueñarse el Senador panista de la dirigencia estatal del PAN, asumiendo él la Secretaría General.

Los números que está entregando Ladino Ochoa a un año de haber asumido “el liderazgo” del grupo parlamentario no son para lanzar cohetes, pues su principal logro fue lograr perder la mayoría del grupo parlamentario cuando tres de los diputados de Acción Nacional, que habían llegado por esas siglas, le aventaron los trastes en la cabeza ante las órdenes que trataba de imponerles Jorge Luis Preciado, donde Ladino solo era el “correveidile”.

Jorge Luis Preciado había colocado a Ladino, porque no solo era su cómplice de correrías (aún se recuerda 1997, cuando aparecieron muertos tres perros en uno de los accesos al Congreso del Estado, Luis estuvo ahí), sino que además tenía la certeza de que era del único con el que no tenía ninguna duda de que haría exactamente lo que él dijera, sin siquiera cuestionarlo en lo más mínimo.

A su vez para Ladino convertirse en el coordinador del grupo parlamentario, era sacarse el premio mayor sin haber siquiera comprado boleto.

Sin embargo su llegada había sido un salto al vacío y sin paracaídas…

Cuando Jorge Luis Preciado corrió a Martha Sosa de la coordinación del PAN, a través de quien era el que cuidaba el “changarro”, Jesús Fuentes, no alcanzó a ver más allá de su nariz, de lo que se avecinaba, o quizá su soberbia le impedía ver con nitidez.

A Jorge Luis Preciado, a Jesús Fuentes y a Ladino, se les había olvidado que el vicecoordinador del grupo parlamentario era el diputado Nicolás Contreras Cortés, a quien al momento de la salida de Martha Sosa, de facto también le estaban dando “cuello”, porque ya no lo volvieron a tomar en cuenta, cuando ante la ausencia de la coordinadora debió asumir funciones el vicecoordinador.

Por eso fue que más tarde Nico Contreras se las cobró, no pasaron tres meses, cuando en junio de 2016, Nico Contreras, Javier Ceballos y Luis Ayala, recogían sus canicas y abandonaban el juego del PAN; se negaron a seguir siendo las comparsas o marionetas en que estaban convertidos, pues Luis Ladino solo llegaba y decía “el Senador dice que se va a votar así”, o “Jorge Luis dice que vamos en contra de tal iniciativa del Ejecutivo”…

Y cuando los hoy diputados independientes le pedían a Ladino una reunión con Jorge Luis Preciado, la respuesta siempre fue la misma “anda muy apurado, pero me dijo que vamos a seguir votando así”… en junio Nico, Javier y Güichín, ya no aguantaron y saltaron del barco.

Así sin más, de trece posiciones que había recibido Ladino en el Congreso (52% de la votación), se quedaba solo con 10 curules (el equivalente al 40% de la votación).

Ni capacidad, ni liderazgo…. Y hasta chamaqueado

También a Ladino le tocó dar el visto bueno para que se le iniciara el juicio político al alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, por haber sido encontrado responsable de realizar actividades proselitistas en favor precisamente de Jorge Luis Preciado, durante la elección extraordinaria de gobernador.

Lo peor es que el Diputado Ladino, haya confesado en rueda de prensa que Julia Jiménez lo chamaqueó, pues que primero habían acordado en lo oscurito que no sancionarían al alcalde de Cuauhtémoc, y que todo sería una faramalla que culminaría con una amonestación privada al interior de la Comisión de Responsabilidades.

Sin embargo nunca sopesaron la posibilidad de que perderían la mayoría y de que los panistas a los que han tratado de defenestrar, les están aplicando tan solo la ley que corresponde para el tipo de juicio que se inició… y todo por la falta de oficio político.

Para nadie de los que habitualmente concurren al Congreso pasa desapercibido que el coordinador del grupo parlamentario no tiene ni la capacidad ni el liderazgo, por eso fue que perdió la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno…

Cuando se fueron los diputados que luego se convirtieron en legisladores independientes, dejaron a Ladino que siguiera al frente de la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno, sin embargo, llegó el momento donde de plano ya fue insostenible y por primera vez en la historia del Congreso, un coordinador de un grupo parlamentario que no debiera existir, porque los diputados independientes no pueden formar grupo, asumió la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.

Quizá el máximo logro que tuvo Ladino como presidente de la citada Comisión de Gobierno Interno, fue haber dado rienda a una ambición desmedida, cuando en el mes de mayo, al interior de esa comisión acordaron aumentarse en 35 mil pesos, para pasar de 33 mil a 68 mil pesos mensuales, sin ningún tipo de comprobación, para la partido de previsión social múltiple, a la que tuvieron que renunciar más tarde, cuando la presión social los obligó, no solo a dar marcha atrás al aumento, sino a renunciar a toda la partida.

Pero no ha sido todo, también por instrucciones de su padrino (político y de bodas), ha estado hostigando a más no poder a otros tres diputados panistas, a Julia Jiménez (hoy con licencia) a Riult Rivera y a Crispín Guerra Cárdenas y bueno ahora a Santos Dolores Villalvazo, quien entró en lugar de Julia Jiménez, cuando pidió licencia para inscribirse para participar en el proceso interno de elección de dirigentes.

La causa del hostigamiento es sencillo, esos diputados se estaban rebelando en contra de Jorge Luis Preciado, que quiere seguirse perpetuando manejando al partido, aunque para ello han tenido que lastimar a los diputados antes señalados acusándolos hasta de no ser panistas, y de que por el hecho de simpatizar con el ex diputado federal Pedro Peralta Rivas, primo del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, ah pues ahora los etiquetan hasta de ser príistas.

El pleito con Riult… le fue como en feria

De los últimos acontecimientos donde estuvo involucrado Ladino, fue cuando en la última sesión ordinaria del primer período de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio legislativo, después de que no habían asistido a la sesión donde todos los diputados se tenían que erigir en jurado de acusación, subió a tribuna a defender a Rafael Mendoza, otra vez siguiendo las órdenes de Jorge Luis Preciado.

Aquí se les fue a la yugular a sus propios compañeros de bancada a Riult Rivera Gutiérrez, presidente de la Comisión de Responsabilidades, que fue la que propuso la sanción contra el alcalde de Cuauhtémoc; a Crispín Guerra Cárdenas, secretario de la misma comisión legislativa y Santos Dolores Villalvazo, por haber acudido a esa sesión y haber votado a favor de que se aplicara la infracción a Rafael Mendoza.

Luis Ladino decía que la actuación en contra del alcalde de Cuauhtémoc, habían sido “…hechos lamentables de un exceso de poder, de un abuso de poder, por este Honorable Congreso y por su mayoría responsable, como la han llamado y lamentable que tres de mis compañeros, hayan caído en este abuso de confianza, en este abuso de poder, en este exceso de libertinaje…”

Acusaba a sus compañeros panistas de que “… ¿Por qué entonces, Diputadas y Diputados, se ha corrido a todo el personal y de éstos tres amigas y amigos Diputados (panistas), siguen trabajando y laborando en este Congreso? Si no es venganza política, ¿porque ya dijeron que el que sigue es Lupillo García, por los mismos hechos, ¿le van a hacer juicio político también?”.

E iba más allá para pedir a sus propios compañeros de bancada que ya no fueran cómplices del gobernador, “…porque mis tres compañeros rectifiquen el camino y no sean comparsa de esta mayoría del PRI y aliados y PRIindependientes, y que no sean cómplices de lo que el Gobernador les mandate y que no sean cómplices de esta venganza política que a través de este Poder Legislativo va a comenzar con funcionarios del Partido Acción Nacional. Lo que ganaron en la calle, se lo quieren quitar en la mesa”.

La moquetiza a Ladino… “qué mal líder”

Quién sabe si Ladino no conoce a Riult Rivera, pero ese 28 de febrero le cayó el “chahuistle”, que de plano ya no hallaba donde meterse, a grado tal que se arrellanó en la curul hasta casi quedar acostado.

De entrada el presidente de la Comisión de Responsabilidades llamó ignorante a Ladino cuando mirándolo fijamente le dice que “…el que no lee, y dicen que el que no sabe, pues siempre hablará lo que se imagina y lo que se le ocurra en algunas otras ocasiones”… comenzaba a calentar los motores.

Y arrancaba: “…Venganzas políticas, revanchismos solamente lo piensa así quien así lo hace; solamente lo juzga así, quien así lo lleva a cabo; y qué mal, qué mal líder, aquél que expone a la propia ideología, de todo un conglomerado; qué mal aquél intolerante que cree y que quiere que todos sean y piensen tal cual él lo hace”.

“¿Ese es un líder? o ¿es un impositor? ¿o es un dictador?, dadas las circunstancias, hay quienes si tienen la capacidad de lograr ser dictadores; hay quienes se quedan en la palabrería, en las argucias, y tal y como alguien por aquí lo acaba de decir, en ejercer su ideología, en revanchismos politiquillos y politiqueros”, afirmaba Riult.

Y seguía arremetiendo, “…el Partido Acción Nacional, a Riult Rivera lo ha formado con naturaleza de rectitud, apegado a la legalidad, estudiando antes de hablar y conociendo perfectamente la normatividad que habremos de estar aplicando. Cito el caso que vino a colación hace unos momentos, en donde se dicen, cosas, porque no son fundamentos, en donde se hablan palabras, pero no se demuestran con los documentos y en donde se pretende que no se aplique el estado de derecho”.

“…Definitivamente no, esos tiempos ya quedaron atrás, hoy tenemos que abrirle el pavimento concreto y firme a acabar con la impunidad, a acabar con la corrupción, a que trabajemos por este pueblo de Colima, que tanta justicia exige y aclama, para eso si invítenme, para eso si le entro, y desde la Comisión de Responsabilidades que hoy me toca presidir, claro, que estamos haciendo un trabajo apegado a la legalidad y si en algo nos equivocáramos como es de imperfecto el actuar humano, claro que siempre habrá una instancia correctora, que nos, probablemente, corregirá la plana”, señala Rivera Gutiérrez a Ladino.

Y no perdía oportunidad de seguir llamando ignorante a su coordinador parlamentario, cuando le decía que “… solamente esa instancia es quien puede hacer verdad legal, lo demás, pues son criterios, son interpretaciones, son falacias, son oportunismos políticos que algunos, por no leer, por no estudiar, pues tratan de obtener pues esa fuente de popularidad que lo hace populista y que lo hace populachero”.

La moquetiza al coordinador de los diputados panistas, por uno de los suyos, no la esperaban, por eso cuando Luis Ladino regresó a la tribuna a tratar de contestar, ya no le quedó de otra más que decirles que “…el día en que (a) Mario Anguiano Moreno, el día en que (al) extitular de CIAPACOV, el día en que (a) Rafa Gutiérrez, el día en que Isabel Avalos, el día en que todos esos políticos que sabemos que son corruptos, y digo, sabemos porque la Comisión y porque el OSAFIG, más bien el OSAFIG, así lo dijo, y así lo señaló.”

“El día que ellos, sean enjuiciados, por lo que fue enjuiciado nuestro alcalde (Rafael Mendoza) que si equiparamos el acto que él hizo con el acto que han hecho los aquí nombrados, ese día voy a aplaudir a este Honorable Congreso, a la Comisión de Responsabilidades”.

Y remataba Ladino inventando un adagio: “…hay un dicho que dice, “que cuando el lobo aúlla, hay ovejas, hay borregos, y yo nunca, nunca voy a ser un borrego”.

“…oiga se puede mover… me está tapando”

El pasado sábado 11 de marzo, por primera vez el Congreso del Estado, organizó una sesión solemne para celebrar el 160 aniversario de la erección del estado libre y soberano de Colima, como entidad integrante de la Federación.

Fue una sesión sobria, a la que lamentablemente no acudieron los que debieron haber asistido, por lo que el recinto legislativo estuvo a menos de las tres cuartas parte de su capacidad.

Y bueno para terminar el análisis del primer año de que asumió la coordinación del grupo parlamentario del PAN, Luis Ladino se aventó una puntada buenísima durante la sesión solemne.

A la sesión se invitó a la escolta y banda de guerra del 29° Batallón de Infantería, y como siempre ocurre, la escolta se introduce hasta el interior del salón de sesiones del Congreso, lo que duran los honores a la Bandera y se entona el himno nacional, después de eso abandona el recinto para que se puedan realizar los trabajos de la sesión.

Bueno déjeme decirle que de manera puntualísima llegaron la escolta y la banda de guerra y un minuto antes de las 08:00 la escolta toma su lugar, en el interior del salón de sesiones, con esa marcialidad que les caracteriza.

Como siempre ocurre, no todos los diputados son muy puntuales, hay quienes se les hace un poco tarde y algunos de plano no llegan.

Bueno a la sesión de este sábado al pase de lista apenas llegaron 18 de los 25 diputados, sobre todo los de Manzanillo no alcanzaron a llegar.

Bien, pues el coordinador de los diputados del PAN, decidió no sentarse en la curul que de siempre le corresponde y se fue a la que normalmente ocupa Alejandro García Rivera,

¿Pues qué cree?, que el coordinador de los diputados panistas se molestó porque uno de los elementos militares integrante de la escolta le quedaba exactamente enfrente y no podía ver seguramente al presidente de la mesa directiva, el caso es que Ladino comenzó a hablarle al soldado:

“Hey, oiga, (dirigiéndose al militar) se puede mover, muévase de donde está porque me está tapando, no me deja ver…”, me imagino que está por demás que le diga que el militar nunca perdió ni la compostura, ni la concentración, pues ni siquiera parpadeó, ante la muina de Ladino, que para que no le “taparan”, mejor su fue a su curul. ¡cómo la ve!…

Así y con todo eso hoy Ladino está cumpliendo un año al frente de la coordinación de la bancada albiazul.

Para cerrar…

**Hoy por la mañana se desarrollará otra reunión entre los integrantes de las comisiones de Educación y Cultura y la de Igualdad de Género, a fin de tratar de alcanzar un acuerdo sobre las nueve propuestas de igual número de mujeres que recibirán presea por haberse destacado en su rubro.

Al parecer solamente en una categoría no se ponen de acuerdo, por lo que este lunes será el último intento, para que se presente el acuerdo a la Diputación Permanente y lo avale el pleno de la Quincuagésimo Octava Legislatura en sesión extraordinaria, antes de que se convoque a solemne.

**Por cierto me contactó la diputada federal Gretel Culin Jaime, a través de una red social para hacerme saber que no fue un folleto lo que editó de los Pueblos Mágicos, donde aparece Comala, sino que es un libro y que en fecha próxima vendrán a presentarlo a Colima.

**Finalmente antes de concluir le hago saber que esta semana volverá a haber sesión en el Tribunal Electoral del Estado, donde seguramente presentará otro asunto en contra del Consejo Electoral del Estado, relacionado con el personal despedido por la presidenta provisional Ayizde Anguiano.

También es posible que esta misma semana en el mismo Tribunal se presente el dictamen definitivo que tiene que ver con la elección interna del Partido Acción Nacional, “Desde la Curul 26”, estaré a la expectativa para informarle de lo que ocurra. Por hoy hasta aquí la dejamos.

