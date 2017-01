Habrá nuevas caras en Loros

*El Club Universitario, informó en un comunicado de prensa que el jugador colimense César Valdovinos Barragán y el delantero Luis Humberto “El Talismán” Nieves, serán los nuevos refuerzos para el presente torneo.

Colima.- Loros de la Universidad de Colima que milita en la Liga de AscensoMX, informó a través de un comunicado que el jugador colimense César Valdovinos Barragán que militaba en los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, será registrado como nuevo refuerzo para el Clausura 2017 de la Liga de Plata.

De acuerdo con el comunicado, también informa que otra novedad será la llegada del delantero Luis Humberto “El Talismán” Nieves Mancillas, que a partir del próximo lunes estará a las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Hugo Mora.

La Liga recibirá registros de jugadores mexicanos que hayan jugado en el extranjero, hasta el 31 de enero, por ello se abre esta posibilidad de registrar a quién fuera figura de Esmeraldas de León, en la última ocasión que regresaron al máximo circuito y que posterior a una lesión emigró al futbol colombiano, donde tuvo participación con el Independiente de Medellín.

A la espera de su debut se encuentra el delantero Hebert Alférez, quien no ha podido participar en los primeros dos encuentros debido a que no ha llegado su pase internacional, el presidente del Club, Carlos Salas Chávez, ya se encuentra en la Federación Mexicana de Futbol para dar seguimiento y presionar para que ese documento sea enviado, aclarando que se trata de un problema particular de la Federación Guatemalteca de Futbol.

Finalmente en el comunicado del Club Loros de la Universidad de Colima, firmada por el dueño del equipo Jimmy Goldsmith, informa que tras una serie de estudios médicos se determinó que el jugador Marvin Leonardo Piñón Polanco, goleador del equipo en el torneo anterior, fue operado este miércoles de una lesión en la rodilla que le ha impedido participar en los últimos partidos del equipo.

