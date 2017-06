Gracias al apoyo del ayuntamiento de Tecomán, mejoran las condiciones de matanza en rastro

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Carlos Íñiguez Wualle, presidente de la Unión de Tablajeros, reconoció el acercamiento y la disposición que se ha tenido con la actual administración para ir mejorando las condiciones de matanza, como fue la entrega de una sierra cortadora de pecho con valor aproximado de 100 mil pesos.

Íñiguez Wualle indicó que con el apoyo de esta sierra, ayudará a la realización de su trabajo, “ya que con esto se evitará que, al momento de cortar a las reses, no se derramen líquidos o derramen cosas que vayan a ser insalubres, que vayan a afectar el producto”.

Por su parte, el presidente municipal José Guadalupe García Negrete destacó que el aspecto de la matanza es un área en la que el municipio está poniendo especial cuidado. “Es un tema que no solo engloba las condiciones laborales de ustedes, va mucho más allá porque manejan alimentos, así que involucra salud y crecimiento sano de las familias, en ustedes hay mucha responsabilidad de hacer bien las cosas, y no pueden hacerlo si no tienen el respaldo adecuado, la compra de herramientas de calidad no apoya sólo a los tablajeros, sino a los consumidores”.

Destacar que la cortadora es una herramienta que debe estar en las mejores condiciones para evitar contaminación de la carne, de ahí la importancia de este instrumento de trabajo.

