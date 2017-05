Gobierno presenta a sector empresarial e integrantes de la sociedad diagnóstico del sistema de pensiones

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima.- Está tarde el secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar y el actuario Francisco Miguel Aguirre, presentaron ante empresarios e integrantes de la sociedad civil el diagnóstico del sistema de pensiones del Gobierno del Estado.

El evento se desarrolló en las instalaciones del auditorio “Luis Barreda Cedillo” del Complejo Administrativo.

Meiners Tovar, planteó la necesidad de reformar la Ley de Pensiones del Estado, ya que dijo es un problema que lejos de reducirse va creciendo cada año.

Por su parte el Actuario oficial del Banco de México y dictaminador de planes de pensiones, otorgado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Francisco Miguel Aguirre Farías, dijo es necesario de sentar las bases que permitan modificar la ley y que Colima cuente con un sistema de pensiones sostenible para el corto, mediano y largo plazo.

Mencionó que es consiente del impacto social que esta modificación a la ley representa, pero aseguró los riesgos financieros que no realizarla conlleva. “De no crear una nueva ley en la materia, en un futuro se corre el riesgo de no poder realizar el pago de las pensiones de ningún trabajador”.

Comentarios

Comentarios