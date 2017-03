Gobernador recibe a padres de alumna fallecida; mostró sensibilidad, exponen

foto: Internet

Mostró compromiso de investigar el tema a fondo y en caso de ser necesario, deslindar responsabilidades; además aprobó un proyecto para atención de emergencias que se le propuso por otra de sus hijas, expone el padre de la menor.

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El gobernador del estado, Ignacio Peralta Sánchez, recibió esta mañana a los padres de la menor que falleció en la Escuela Secundaria Enrique Corona Morfín, con quienes se comprometió a investigar a fondo el tema manifestando sensibilidad y absoluto respaldo a la familia.

Así lo reveló el padre de la jovencita que perdió la vida, Benjamín Alejandro Nande Mercado, quien acompañado de su esposa acudió a Casa de Gobierno, donde expuso que el mandatario estatal mostró mucha sensibilidad sobre el asunto.

“Habíamos perdido la esperanza porque en la escuela mostraron, el director Nacho Vega mostró una insensibilidad al momento de que mi hija tuvo ese suceso que pasó en la escuela y que lamentablemente terminó en una tragedia”, expuso.

Explicó que el gobernador hizo dos compromisos muy puntuales: investigar inmediatamente la situación porque a él le habían pasado un reporte el cual analizará con determinación y de forma puntual.

Comentó que el ejecutivo les hizo el compromiso de que si había alguien responsable de la situación, habría también consecuencias. Respecto al segundo, fue adoptar un compromiso de su hija la mayor, quien es integrante de la brigada de UPC de la Universidad de Colima, encargada de Protección Civil.

“Ella se ha volcado en un sentimiento de atención hacia ese tipo de necesidades que son vitales para hacer la diferencia entre la vida y la muerte, llevamos una propuesta no solamente de ir a reclamar, de hacer un reclamo y ya, sino queremos que esta situación se evite”, sostuvo.

En respuesta, hizo saber que Peralta Sánchez le manifestó su interés en conocer a fondo dicha propuesta y les dio cita para la siguiente semana, tras aclarar que como padres de familia no buscan una situación de sacar ventaja, pero sí evitar que se vuelva a presentar una tragedia de esta índole.

“Como familia estamos contentos porque mostró el gobernador mucha atención, nos sentimos satisfechos de lo que nos dijo, no nos equivocamos en escogerlo porque mostró esa parte humana que hemos estado buscando”, apuntó.

Adelantó que este proyecto que le presentaron refiere a la capacitación en planteles educativos que se debe tener para la atención de emergencias donde se busca que los profesores se capaciten.

“No es posible que nadie supiera qué hacer, en el caso de mi hija los minutos pasaron, subestimaron, pensaron que era un leve desmayo; pasaron más de 20 minutos para que tuviera atención”, recordó.

Nande Mercado, quien también es profesor, consideró que quienes estén frente a un grupo deben estar capacitados tal como lo hace la Universidad, pero en la educación básica no se hace.

En ese sentido, ejemplificó que la Universidad en sus planteles tiene capacitados a todos hasta para incendios, sismos, ya que es una labor que no se consigue de un día para otro.

“Yo no estoy diciendo que con eso se hubiera salvado o no, eso lo determinan los médicos, pero yo hubiera quedado tranquilo, si me hubiera encontrado un profesor sentado al lado de ella, por lo menos diciéndole ‘hija no te preocupes, ya le llamamos a tu papá, ahorita ya viene’, dándole tranquilidad, limpiándola. Estaba sola, sola completamente, lo único que yo pido es que exista justicia”, acotó.

