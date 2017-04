Gobernador firma declaratoria de necesidad de concesiones de taxi

*Es un hecho histórico donde gana Colima: Ignacio Peralta

*No se le van asignar concesiones a compadres, ni amigos y no se le van a pagar favores a nadie

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez firmó la primera declaratoria de necesidad de concesiones de taxis, documento que se firma por primera vez en la historia de Colima para otorgar concesiones de este tipo a choferes que tengan 25 años o más trabajando al frente del volante.

En acto realizado en Casa de Gobierno, el titular del Ejecutivo explicó que esta firma se lleva a cabo luego de la aprobación de la Ley de Movilidad que se decretó en enero de este año, motivo por el cual expresó su reconocimiento a los diputados del Congreso del Estado y aseguró que con esto se da inicio al proceso a través de una convocatoria para asignar hasta 180 concesiones de taxi de una manera clara y transparente “como debe de hacerse”, enfatizó.

Detalló que es la primera vez en la historia que no se van a entregar concesiones al final del sexenio, sino al principio; en segundo “que lo estamos haciendo con un pronóstico al 2021 de lo que se requiere de servicios”; y como tercer punto, ponderó que “se hace con transparencia, no se van asignar a compadres, amigos, no se le van a pagar favores a nadie, se le van a entregar las concesiones a quien se las merezca en función a quienes acrediten tener 25 años o más de choferes proporcionado este servicio”.

El gobernador Ignacio Peralta destacó que éste es un hecho histórico donde gana Colima, gana el sector del transporte y movilidad, y además se da inicio a una reforma muy profunda con la que regresa la rectoría del sector en el estado.

“Pero sobre todo muy importante que pone en el centro de la política pública a los colimenses, a los ciudadanos y a los usuarios. Lo que nos interesa es que tengan un buen servicio, que haya competencia y que los que se beneficien sean finalmente los ciudadanos, felicidades a todos los colimenses”, concluyó.

Por su parte, la Secretaria de Movilidad, Gisela Méndez explicó que esta primera declaratoria de necesidad de concesiones de taxi, es parte de los compromisos que se tenían con la Ley de Movilidad, el poder revisar cuántas eran las concesiones que se necesitaban.

“La ley hoy nos indica que primero, antes de una convocatoria se tiene que declarar la necesidad, que parte de un estudio técnico que determina cuáles son las que necesitamos de acuerdo a la demanda de transporte, el crecimiento de la población y las metas del reparto modal que se están buscando” mencionó.

Especificó que para el 2021 son 174 concesiones más un 15% por actividades turísticas que permitirá la instalación de la nueva modalidad de taxi ejecutivo público, para hacer un total de 200, “tenemos 200 concesiones de aquí al 2021 para poder cubrir las demandas que se tienen”.

Manifestó que son para todo el estado, sin embargo dijo, que principalmente se concentran en Colima-Villa de Álvarez; Tecomán-Armería y Manzanillo; añadió que para los municipios rurales es una dinámica muy particular y se hace un análisis municipio por municipio o localidad por localidad para determinarlo.

Agregó que esta declaratoria también contempla y también así lo marca la Ley de Movilidad, la asignación para choferes fallecidos o que han quedado con alguna discapacidad, por ello, de ese total de 200 concesiones, 20 serán para este sector.

Antes de concluir, puntualizó que esta declaratoria estará abierta al público y cualquier persona la va a poder leer y entender de dónde salió el cálculo y sobre todo “también vamos a estar actualizándolo cada año para poder saber si realmente estamos logrando cumplir la demanda que tiene la ciudadanía, si se está mejorando el servicio, si necesitamos más o si tenemos que hacer algún ajuste”.

