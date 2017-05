Gignac amenaza con irse de México

*Tras la supuesta bronca con un periodista mexicano, el francés André-Pierre Gignac lamentó el hecho de no aventarle la botella al comunicador y amenazó con irse de nuestro país porque está cansado de muchas mentiras.

COLIMANOTICIAS

México.- Luego del silbatazo final del partido contra las Chivas y tras la supuesta bronca con un periodista mexicano, el francés André-Pierre Gignac lamentó el hecho de no aventarle la botella al comunicador y amenazó con irse de nuestro país porque está cansado de muchas mentiras.

“Qué lástima que no te aventé la botella! No soy perfecto y tengo muchos defectos y si por culpa de la prensa me tengo que ir de México, me iré… Cansado de escuchar mentiras”, publicó en Twitter.

El seleccionado francés expresó su molestia contra el periodista y lo llamó “p…e mentiroso”.

“No soy un producto, nadie me dice lo que tengo que hacer o decir y menos un periodista”, agregó.

A su llegada a Francia, el galo felicitó a Chivas por el título obtenido el pasado domingo. “Incomparables, ya llegue a Francia con una tristeza indescriptible, vacaciones de m…. a vista!! Gracias por el apoyo! Felicidades @Chivas”, escribió.

Tú sabes lo que hiciste: Reportero responde a Gignac

Una vez que fue el mismo periodista quien le respondió al goleador francés y de manera directa contestó: “Lo que hiciste después, tú sabes lo sabes perfectamente”.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde Yussif mostró su respuesta para el futbolista de Tigres y aprovechó para reconocer su talento dentro de la cancha y le deseó la mejor de las suertes.

CN/deportes

Comentarios

Comentarios