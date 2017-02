SOLILOQUIO

Por Yaret Ramos Vallett

“Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas”: Albert Einstein.

Cuántas veces he leído sobre este asunto en los últimos años, y todas las voces se quejan de lo mismo, “la profecía de Einstein se ha cumplido”. Sí, la tecnología vino a facilitarnos la vida, pero lo hizo tanto que ahora dependemos por completo de ella y mucha gente se siente inútil sin ella, he escuchado a personas que olvidan el celular en casa y sienten que mueren sin él.

Desafortunadamente la niñez y la juventud de nuestro mundo han sido los más afectados, pues ahora tienen toda la información a un click y ya no tienen necesidad de pensar, ni reflexionar, todo se lo dejan a los buscadores para que les dé las respuestas, aunque estas no sean correctas.

Además las hipnóticas pantallas de televisores, computadoras, tablets, teléfonos celulares han acrecentado el individualismo y el egoísmo de la humanidad, generando desapego de la familia y los amigos, al igual que lo hacen la heroína o la cocaína con las personas adictas a estas sustancias, lo cual cada vez se nota más en lugares públicos, donde la gente se reúne a “socializar” pero casi todos están con celular en mano.

Y con esto no quiero decir que estoy en contra de la tecnología, al contrario, bien usada ha sido de gran beneficio para la humanidad, sin embargo, creo que nos dejamos llevar, no pusimos límites y ahora tenemos una generación de personas con grandes aptitudes tecnológicas, pero que no saben cómo enfrentarse al mundo real, no saben analizar, no saben investigar, no saben dar una opinión propia, pues no saben cómo reflexionar, es lo que tanto temía Einstein.

Todo esto ya lo ha dicho y escrito mucha gente, sí, pero no he visto que alguien dé una solución o siquiera una propuesta para tratar de recuperar a esa generación que en algún momento se hará cargo del mundo (si es que pueden) y será pronto.

¿Cómo lograr que los jóvenes dejen los videojuegos o el celular, siquiera por un día? Simplemente poniéndoles el ejemplo. Tal vez no será fácil al principio, pero si nos proponemos dejar la tecnología por un día completo, realmente sentiremos alivio y podremos restablecer nuestra conexión persona a persona con nuestros seres queridos.

Hace poco a un amigo se le descompuso su celular y estuvo sin él varios días, el primero se veía tenso y estresado porque se sentía incomunicado, después se fue

relajando y cuando tenía que ir por el teléfono ya reparado, dijo que realmente había tenido unos días más tranquilos sin celular.

Tal vez el dejar de usar la tecnología por un día no sea una solución total para no seguir creando una generación de idiotas, pero por algo se puede empezar y sobre todo en el círculo familiar, donde los valores y la educación comienzan.

