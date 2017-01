Gasolinazo fue para preservar la economía: Peña Nieto

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

México, D. F.- El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que comprende la molestia y el enojo de la población por el incremento en el precio de los combustibles pero justificó que fue para preservar la estabilidad de la economía nacional.

En su mensaje, donde también anunció cambios en el gabinete, el ejecutivo nacional argumentó que no fue fácil tomar esta decisión pero se debió a los precios internacionales de la gasolina.

“Comprendo la molestia y el enojo, comparto esta molestia que acompaña precisamente la aplicación de esta medida, pero déjenme decirles que no es una decisión fácil, y menos del deseo del presidente de la república tomar una decisión como esta (…) pero apelo a la compresión de la sociedad y escuche los motivos y las razones del gobierno del porqué de esta decisión, si no se hubiese tomado hubieran sido más dolorosas las consecuencias”.

Agregó que el ajuste en el precio no es resultado de la reforma energética ni hacendaria, ni incremento en los impuestos “(sino) en los aumentos en los precios internacionales de la gasolina, y es una medida responsable y consistente, y preservar la estabilidad de la economía, no hacerlo así, el costo de ello, de no velar de forma prioritaria sería aún mayor, mucho más doloroso y costo de lo que significa la medida y que no dejaremos de explicar ampliamente como ya ha vendido haciendo y se preste atención para poder escuchar lo que el gobierno ha querido compartir a qué llegó esta decisión, sin duda dolorosa, pero inevitable, no hacerla el costo hubiera sido mucho más grave en contra de preservar nuestra estabilidad económica”.

El gobierno no permitirá abusos, continuó, para aquellos que cometan tropelías y excusándose en incrementar o tomar decisiones de alza en precios de productos que no son justificados “el gobierno está trabajando para definir medidas particulares de apoyo a los sectores más vulnerables. Sé que es difícil asumirlo pero es para proteger la economía de las familias, si no tomamos estas medidas, por lo que es responsable ese ajuste, no hay mayor costo para una sociedad que no ser responsables que cuidar la estabilidad de nuestra economía y asumir el reto de este ajuste. El gobierno seguirá reuniéndose para explicar, dialogar y para encontrar la forma de que los grupos más vulnerables de poder recibir algún apoyo por parte el gobierno pero soy reiterativo es una medida, no fue fácil tomarla, es para cuidar la estabilidad de nuestra economía”, asentó.

