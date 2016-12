Gaby Benavides entrega poyos a 60 adultos mayores empacadores

*Refrenda compromiso de campaña y regresa con los “cerillitos de Soriana”

Redacción|COLIMANOTICIAS

Manzanillo.-La alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos realizó la entrega de apoyos a 60 adultos mayores que trabajan como empacadores en Soriana.

Benavides mencionó que en su campaña hubo un acercamiento con este sector, por lo reiteró su palabra al regresar con ellos, una vez que fuera presidenta, y dijo “Gracias a su apoyo estoy aquí, hubo gente que me dijo, jamás vas a volver y estoy aquí agradeciéndoles su respaldo”.

Y continuó al enunciar “este es un pequeño reconocimiento a su labor y a todo lo que nos han dado ustedes, les deseo que este año sea muy bueno para todos ustedes”.

La presidenta explicó que el apoyo entregado, es una forma de reconocer el trabajo día a día hacen y que para muchos este trabajo ha representado un respiro a la economía de la familia.

El señor Rufino Ramos Castillo explicó que al año de que la tienda comercial Soriana abriera sus puertas, aceptó que los adultos mayores realizaran la labor de empacadores y ya están por cumplir 15 años dedicados a esta actividad.

La señora María García Álvarez quien lleva 10 años dedicándose a esta labor dijo “a veces se gana a veces muy poquito, puede ganar desde 50 pesos hasta 300 pesos, esto además de ser un trabajo, es una terapia, porque ya no nos mortificamos por pagar la renta y la luz y a parte ya no estamos encerrados en la casa”.

Gregorio Rafael García Luna de 67 años narró; “Yo antes trabajaba en el campo allá en Veracruz, me ganaba entre 100 y 120 pesos diarios, y me vine para acá y empecé a trabajar hace un año y medio, pero el trabajo del campo es muy diferente y con este apoyo me siento muy agradecido”.

