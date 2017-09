Francisco Alberto Zepeda González fue electo Presidente del CDM del PRI en Manzanillo

*Andrea Naranjo Alcaraz continuará siendo la Secretaria general; concluirán el periodo estatutario 2016-2019.

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En sesión del Consejo Político Municipal del PRI Manzanillo fue electo por unanimidad, Francisco Alberto Zepeda González como presidente sustituto del Comité Directivo Municipal del PRI en Manzanillo por lo que junto con Andrea Naranjo Alcaraz como secretaria general, concluirán el periodo estatutario 2016-2019.

Acompañados por la dirigencia estatal del PRI que encabezan Rogelio Rueda Sánchez y Lizet Rodríguez Soriano, el Presidente de la Comisión Municipal de Procesos Internos, Luis Martínez de la Cruz declaró la validez del proceso.

Reunidos en el Instituto Universitario de Bellas Artes de Manzanillo y luego de tomar protesta al nuevo presidente del CDM del PRI, Francisco Alberto Zepeda González; el líder estatal, Rogelio Rueda Sánchez dijo que Pico Zepeda tiene una gran tarea por delante rumbo a las elecciones del 2018 en el puerto.

Al felicitar al nuevo presidente del Comité municipal del PRI, aseguró que cuando el PRI gana las elecciones, lo hace para cumplir un cometido y parece que los gobiernos que han ganado las últimas elecciones, lo único que quieren es ganar la siguiente elección y aunque dijo que está claro que necesitamos el respaldo y apoyo de programas sociales para apoyar a la gente que más lo necesita, dijo que gobernar no es regalar cosas para ganar la siguiente elección.

“Hay mucho por hacer en Manzanillo, para que logremos realmente combatir la pobreza con efectividad y eficacia porque la pobreza no se logra combatir y desterrar, regalando cosas, se combate de manera efectiva cuando la gente tiene empleos para que con sus ingresos saque adelante a la familia y me parece que ese y en otros aspectos, los últimos gobiernos municipales nos han quedado a deber a Manzanillo”.

Finalmente dejo en claro que los gobiernos del PRI toman las decisiones que son mejores, aunque nos parezcan que son impopulares por ello dijo que el PRI tiene mucho por hacer, no sólo servir y apoyar a las familias de las colonias, barrios y comunidades si no también en diseñar y poder llevar a la realidad el futuro de Manzanillo pero dijo estar seguro que con el trabajo de todos los priistas y la conducción de Pico Zepeda y Andrea Naranjo se podrá salir adelante.

Al hacer el uso de la voz, el presidente del Comité Municipal del PRI en Manzanillo, Francisco Zepeda González comentó que el PRI le ha dado muchas oportunidades y que hoy es tiempo de regresarle un poco de lo que le ha dado.

Asimismo reconoció que el PRI requiere de atención inmediata para continuar con los trabajos que han venido realizando así como enfocarse en la renovación del Consejo Político Municipal, las dirigencias de sectores y organizaciones.

Francisco Zepeda se comprometió a impulsar a militantes y simpatizantes del PRI a los diversos cargos de elección popular que acrediten aceptación social, por lo que dijo “que quede claro y que se escuche en todo Manzanillo: en especial para presidente municipal”.

Dijo que ganar las próximas elecciones para apoyar a la gente, no es lo más importante sino que es lo único importante.

“Ofreceré a todos los que aspiran a una candidatura en nuestro partido un piso parejo. Por lo tanto, son tiempos de demostrar con respeto, el trabajo, la capacidad de acuerdos y la aceptación social y será la militancia la que defina a nuestro próximos candidatos”, señaló Francisco Zepeda.

A este evento asistieron como invitados la Subsecretaria de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de la República, Mely Romero Celis; el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, José Manuel Romero Coello, así como el diputado federal, Enrique Rojas Orozco, la Senadora Itzel Ríos de la Mora y la Diputada Federal Dulce María Montes Salas, así como líderes municipales y estatales de sectores y organizaciones, entre otros distinguidos priistas del municipio y del estado.

