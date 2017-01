Fortalecer el Nacionalismo y a la Nación

Por: Mario Acevedo Manzano

Los riesgos del exterior están contribuyendo a la unión de los mexicanos, así lo demuestran la formación de una nueva unidad nacional para enfrentar las políticas xenofóbicas y racistas del nuevo presidente de Norteamérica, en el siglo pasado, algo similar paso en 1938 cuando L. Cárdenas expropio los activos de las compañías petroleras extranjeras que saqueaban la riqueza nacional de los hidrocarburos. En ese entonces, los mexicanos se unieron en torno al gobierno para hacer frente a la amenaza de intervención de las potencias extranjeras para proteger a las empresas de sus países, no hubo intervención extranjera por l unidad nacional en torno al gobierno de L. Cárdenas.

Está claro, el Cardenismo fue un gobierno muy diferente al de Peña Nieto, también fueron tiempos diferentes entre uno y otro gobierno, aquel gobierno mexicano de 1938 logra la unidad nacional en base a la consolidación del proyecto nacional del reparto agrario, la organización de los trabajadores, educación popular y un gobierno independiente sin corrupción, hoy el gobierno Peñista está acusado de solapar la corrupción e impunidad, como es el caso del gobierno pasado de Veracruz, aumentar la deuda pública, devaluar el peso, disminuir el nivel de vida con los altos precios de las gasolinas y hacer mal uso de la riqueza fiscal de los mexicanos cuando no avanza el crecimiento de la economía nacional de acuerdo a los índices de crecimientos estimados por el mismo gobierno.

En la formación de una nueva unidad nacional debe prevalecer la formación de concesos en base a la contribución social de todas las organizaciones públicas y privadas con interés en formar un nuevo país, recoger en un plano horizontal todas las propuestas necesarias para enfrentar al enemigo nacional que trata de aniquilarnos y formular nuevas políticas públicas capaces de mantener la libertad e independencia de los mexicanos, y no, imponer desde el gobierno en una posición vertical de unidad en torno al presidente de la republica que no cuenta con la confianza necesaria para gobernar bien a los mexicanos.

El estado mexicano formado por los tres niveles de gobierno y los tres poderes federales deben contribuir a formular una política exterior de estado necesaria para repeler los ataques de Trump a los mexicanos, se debe terminar con la figura presidencial centralista y todopoderosa del presidencialismo ,en donde, sin la voluntad del presidente no se hace nada, en el fondo, la verdadera lucha política interna será por un estado mexicano democrático en donde participen todos los que forman parte del estado en contra de un centralismo presidencial que concentra todo el poder y todo el dinero.

Los gobernadores de los estafados parecen emerger como equilibrio entre los poderes de la unión de estados federados, cada estado que forma parte de la Federación, deben recuperar su soberanía e iniciar una nueva relación entre el gobierno federal y cada gobierno estatal, por ello es muy importante que cada gobernador, exprese y aporte de acuerdo a los intereses de cada Estado cual debe ser la nueva relación de México con el nuevo gobierno de los EUA. En los territorios de Colima, Tlaxcala o Yucatán y en todas las entidades de la república, repercutirán las acciones que el gobierno mexicano tome en su trato con el gobierno norteamericano, cada entidad es parte del problema que se tiene con los EUA y debe ser parte de la solución que se alcance con ese gobierno.

En las condiciones actuales con un presidencialismo agotado y sin fuerza moral para representar a los mexicanos, es prácticamente imposible lograr buenas relaciones con nuestro vecino del norte, se deben crear las condiciones nacionales de un dialogo permanente entre todas las fuerzas sociales nacionales para hacer de la unidad nacional una fortaleza que enfrente a nuestros adversarios, hay buenas propuestas como romper el flujo de drogas-armas- dinero en donde el muro no es la solución, los tapones de la frontera deben ser del lado mexicano y también del lado norteamericano y si existe corrupción del lado mexicano, también existe del lado norteamericano que permite la salida de armas y dinero, si van a imponer un 20% de impuesto a las exportaciones mexicanas a los EUA, también imponer el mismo impuesto a las exportaciones de los Estados Unidos a México, Las nuevas relaciones con EUA no son para apanicarse, son para hacer de México y país más fuerte y poderoso capaz de enfrentar ese y otros retos de política exterior ¿o no lo cree así estimado lector?

Sigue oliendo a impunidad el caso Mario Anguiano, la falta de procesamiento de toda la información delictiva y de pronunciamiento de la PGE sobre las denuncias presentadas en su contra nos deja la gran duda sobre el castigo a esos bellacos.

