Fortalece UdeC su plan de internacionalización sumándose al proyecto COIL, de alcance mundial

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para extender los beneficios de la internacionalización a un número cada vez mayor de alumnos, el rector José Eduardo Hernández Nava dijo en entrevista que la Universidad de Colima fue invitada a sumarse a la iniciativa Columbus Hub Academy (Eje Académico Columbus) de la Asociación Columbus, en Europa, y al proyecto COIL, Collaborative Online International Learning (Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea).

Los estudiantes, especialmente los de la UdeC, añadió el rector, “deben interactuar con sus pares en el mundo desde etapas tempranas de su formación, porque ése será su ambiente de trabajo. Estamos conscientes, sin embargo, que no todos podrán salir de movilidad internacional, por eso fue que estamos colaborando con varias estrategias de internacionalización, y una de ellas es la educación internacional en línea”.

Esta colaboración, dijo Eduardo Hernández, es parte de la internacionalización que anunció al tomar posesión para un segundo periodo al frente de la UdeC, tanto en el área académica como en la científica, algo que hizo en días pasados al estrechar vínculos con la Universidad de Notre Dame y firmar un convenio con el Fermilab, en Estados Unidos.

“Estamos –comentó– dando marcha a dos iniciativas de educación internacional que expresan con claridad nuestro entendimiento de la innovación educativa orientada a fortalecer la pertinencia en la formación de ciudadanos y profesionales responsables y competitivos”.

Con la iniciativa Columbus Hub Academy trabajan ya los profesores-investigadores Claudia Prado Meza y José Manuel Orozco Plascencia, de la Facultad de Economía. Los dos colaboran en línea con pares académicos en Argentina, Portugal y próximamente en EEUU. La idea además es motivar a los estudiantes a trabajar en equipos internacionales y multiculturales, usando para ellos la interacción virtual, y que aprendan a trabajar en red, en equipo, ya sea en proyectos de investigación teórica o de aplicación práctica.

En cuanto al proyecto COIL, informó el rector Hernández Nava, la Universidad de Colima inició el desarrollo de tres cursos a través de las facultades de Ciencias Químicas, Ingeniería Mecánica y Eléctrica y Telemática. Se trata un proyecto que utiliza herramientas de comunicación en línea para enlazar virtualmente a salones de clases en Estados Unidos con salones de clase en la Universidad de Colima.

La UdeC es una de las nueve Instituciones de Educación Superior mexicanas que participan como segundo grupo en este proyecto. Dicha iniciativa es financiada por el Departamento de Estado y la Embajada de EEUU en México, en colaboración con la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés). Es además, “un esfuerzo para apoyar la internacionalización de la educación en el marco del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBES III) y La Fuerza de 100,000 en las Américas”, agregó el Rector.

COIL es dirigido por el Centro de Aprendizaje Internacional Colaborativo en línea de la SUNY. En él participan, por la Facultad de Telemática, Carlos Alberto Flores Cortés, quien trabaja junto con su par, el profesor Joe Ziolkowski del SUNY Genesee Community College, la materia de Multicultural Digital Photography & Web Design (Fotografía digital multicultural y diseño web).

Por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica participa Ramón Antonio Félix Cuadras, quien con su contraparte, Jorge Alas, del Monroe Community College, en Nueva York, imparte la materia de “Math and Spanish Through Language Skills and Formulas” (Matemáticas y español mediante habilidades lingüísticas y fórmulas). Finalmente, por la Facultad de Ciencias Químicas participa Óscar Fernando Vázquez Vuelvas, quien imparte la materia “Moving Chemistry” (Química en Movimiento) junto con Diana Garcia-Snyder, de la Universidad de Washington Bothell.

“Es interesante –dijo el rector–, ver cómo asignaturas que aparentemente no tienen conexión están reuniendo a estudiantes de varios países para integrar y complementar aprendizajes, lo que les empuja a aprender de modo distinto, en un entorno internacional y multicultural, sin tener que salir siquiera de nuestra ciudad”.

Con proyectos como éste, agregó Eduardo Hernández, “estamos internacionalizando en casa y abonamos al cumplimiento y compromiso que esta institución educativa tiene con la comunidad universitaria y nuestra sociedad”.

Para terminar, felicitó y reconoció el trabajo de los profesores que participan por primera vez en este tipo de cursos, “pues sé del esfuerzo, el tiempo y la creatividad que han invertido en la planeación que les demanda esta nueva modalidad”. Invitó a otros docentes de la UdeC “a seguir el ejemplo de estos profesores, ya que dentro de las estrategias del nuevo Programa de Gobierno Universitario, se encuentra el fortalecimiento de la internacionalización como un medio para garantizar que todos los alumnos desarrollen las competencias que les demanda el nuevo mundo del trabajo”.

Por último, el rector Hernández Nava dijo que “la cristalización de este proyecto es sólo un ejemplo de la buena capitalización de los recursos tecnológicos que tiene nuestra institución y del excelente capital humano que conforma nuestra familia universitaria”.

