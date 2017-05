Feliz Día del Maestro

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortíz

Desde las culturas precolombinas la educación fue un tema fundamental para el desarrollo social y económico, pero también era una lucha constante para que todos recibieran la enseñanza; cabe mencionar que el Calmecac era un Centro Educativo de élite de los antiguos nahuas en donde recibían formación los hijos de los nobles y los sacerdotes y existía el Telpochcalli, que recibían instrucción militar, cultural y religiosa. Durante la historia del país el tema de la educación ha sido medular en el desarrollo de México.

Grandes maestros han dejado su vida en las aulas y muchos de ellos, se quedaron en espera de ver una verdadera protección para el trabajador. Debemos partir de una reflexión, después de Elba Esther Gordillo Morales ¿Qué se ha consolidado para beneficio del docente? ¿Acaso es ajeno que en todo el país, algunos que se dicen líderes del magisterio siempre los relacionan con beneficios y privilegios repartidos entre los suyos? Basta ya de utilizar al magisterio como carne de cañón. Y si por expresar que actualmente los líderes sindicales están desatendiendo a la base trabajadora seré objeto de una campaña de desprestigio, acepto las consecuencias de decir ¡Basta ya de vividores! Los maestros necesitamos que uno igual que ha sufrido las injusticias del sistema nos dirija, para entendiendo nuestras necesidades, no se le cierre la garganta ni le tiemblen las corvas en buscar nuevos esquemas de protección para el trabajador.

Es por eso que se requiere con urgencia oxigenar la dirigencia sindical del magisterio, no se requieren de más sindicatos, se necesita de quien entienda los tiempos actuales, comprenda que las innovaciones educativas son para beneficio del elemento más importante en las aulas: el alumno, pero sobretodo, coadyuvar a mejorar la calidad de la educación.

Un buen líder entiende que la educación es el eje de su trabajo y que evoluciona hacia las nuevas políticas globales, que exigen cambios curriculares a los que el trabajador que representa estará sujeto, es ahí cuando al líder le toca armonizar la parte de los nuevos modelos o esquemas educativos, sin lastimar las garantías que protegen a la base trabajadora.

Colima a nivel nacional siempre se ha caracterizado por tener excelentes maestros, por ser estado piloto y sobretodo, por dar los mejores resultados en materia educativa, resultados que debemos resaltar, son gracias a los maestros que diariamente buscan desde su trinchera dar lo mejor para que se mantenga ése liderazgo.

Es muy fácil la crítica ligera a la educación desde un escritorio, también lo es desde la zona de confort de evadir las responsabilidades frente al aula, con liderazgos que viven para sí mismos y dejan de lado los intereses del magisterio; pero cuán difícil es realizar un análisis serio partiendo de una realidad a la que diario se enfrentan miles de maestros en todo el país.

Es en la escuela dónde se generan las condiciones para transformar la realidad social, pero no es responsabilidad de los maestros realizar la parte que por obligación les corresponde a los padres. El binomio perfecto maestro-alumno, han sido motivo de varios galardones, decía mi maestro de sociología que “Los errores de los médicos están seis pies abajo y los de los maestros en la sociedad”, que frase tan equivocada e injusta, pues es el maestro el promotor nato de la comunidad, el que recibe, abriga, acompaña e incluso alimenta a los hijos en estado de abandono, el que llega a clases con una sonrisa y a veces termina un día destrozado por la impotencia de no poder hacer más por sus alumnos en situación vulnerable. Por esos maestros vale la pena escribir, a ellos mi respeto y admiración, mi reconocimiento y solidaridad.

¡Feliz día del maestro y que Dios los bendiga a todos!

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO: Hasta la presidencia de la Coparmex en el municipio de Manzanillo llegó una queja con alto contenido: Se pide que les soliciten a los diferentes actores políticos que no pasen charola en las próximas elecciones y que se compadezcan de la crisis económica que está azotando de manera despiadada a las empresas. Por cierto, están circulando por internet algunos pagarés que algunos conocidos políticos les firmaron a unos conocidos empresarios al pedirles “prestamitos” en las pasadas contiendas electorales. Los huichicoleros de la política porteña ya recibieron el mensaje, por lo tanto, que ni se les ocurra acudir a pasar charola de cara al proceso electoral que se avecina. Es más, lo más decente sería que primero pasen y paguen las cuentas y los pagarés que tienen pendientes.

REMO: He tocado recientemente algunos temas políticos que afectan los intereses de algunos grupos. Ya recibí la respuesta y debo decir no voy a callarme y mucho menos voy a dejar de escribir como me lo pidió alguien en reiteradas ocasiones. Desde el 2015 he estado soportando su hostigamiento constante para coartar mi libertad de expresión. Estamos en un país de leyes, podrán inventarme mil cosas, podrán jurar que así sucedió, pero la autoridad aplicando el Estado de Derecho determinará quién miente. “La verdad no está de parte de quien grite más”.

