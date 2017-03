Facebook prueba el emoticono de “No me gusta” en Facebook Messenger

COLIMANOTICIAS

México.- La petición más repetida por los usuarios de la red social Facebook, es incluir el botón de ‘No me gusta’ por lo que la compañía se acerca un poco más a esta solicitud ya que se ha añadido la posibilidad de responder con emoticonos a los mensajes de chat grupales.

Entre esos emojis, aparte de las emociones que ya existen en la red social se ha añadido la mano con el pulgar hacia abajo, que representaría el tan anhelado ‘No me gusta’.

“Siempre estamos probando maneras de hacer Messenger más divertido y atractivo. Esta es una pequeña prueba mediante la que permitimos a las personas compartir el emoticono que mejor representa sus sentimientos en un mensaje”, ha explicado Facebook a TechCrunch.

Esta nueva funcionalidad, aún en pruebas, es una forma de facilitar respuestas rápidas en los chats de grupo.

Según Facebook, en este contexto, la mano con pulgar hacia arriba y la mano con pulgar hacia abajo no significan tanto ‘Me gusta’ y ‘No me gusta’ como ‘Sí’ y ‘No’. Es poco probable que este nuevo emoticono salte de la aplicación de mensajería a la red social, ya que Facebook, tal y como ha dicho en muchas ocasiones, no quiere fomentar la negatividad.

Fuente:www.20minutos.es

Comentarios

Comentarios