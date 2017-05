Facebook firma con BuzzFeed para la producción de videos

COLIMANOTICIAS

Nueva York, EU.- Facebook firmó un acuerdo con creadores de contenidos como BuzzFeed, Vox Media, ATTN y Group Nine Media para producir shows que se transmitirán en su nuevo servicio de video, de acuerdo con información publicada en MILENIO y con un reporte de la agencia Reuters.

Según fuentes cercanas al proyecto, los shows que duren entre 5 y 10 minutos no serán producciones propias de Facebook, pues la compañía se encargará sólo de producir episodios de hasta 30 minutos.

Fuentes consultadas por Reuters pidieron conservar su anonimato pues los tratos aún son confidenciales.

El hecho de que Facebook compre contenido original bajo una licencia es el intento más reciente para incrementar sus ganancias por publicidad. Esto pone a la compañía a la par de empresas como YouTube Red de Alphabet, Snapchat con su función Discover y las cadenas de televisión tradicionales.

La compañía de la red social más grande del mundo planea pagar hasta 250 mil dólares por el contenido largo que será propiedad de Facebook, una estrategia que le ha funcionado a empresas como Netflix o Amazon, que poseen parte del contenido que ofrecen.

Para los shows cortos, Facebook pagará entre 10 y 35 mil dólares por cada programa y le dará a los creadores el 55 por ciento de las ganancias provenientes de publicidad, dijeron las fuentes. Los comerciales se mostrarán tanto en los shows largos como en los cortos.

En un inicio, los shows cortos se podrán ver exclusivamente en Facebook. Después de cierto tiempo, acordado previamente entre ambas partes, los creadores podrán exhibir su contenido en su propia plataforma y se podrá vender externamente.

La compañía se enfocó en creadores de contenido noticioso o de entretenimiento que son activos en Facebook y tienen un gran número de seguidores, sobre todo millennials. Vox, BuzzFeed, ATTN y Group Nine Media, propietario de canales como Thrillist, Now This y The Dodo, ya están trabajando en contenido para el servicio de Facebook, aseguraron las personas involucradas.

Comentarios

Comentarios