Exigencia de policías de trabajar 8 horas está fuera de la ley: SSP

Colima, Col.- Para el secretario de Seguridad Pública (SSP), Francisco Castaño Suárez, las exigencias de un grupo de policías estatales para trabajar turnos de ocho horas “está fuera de la ley”.

En su comparecencia ante diputados locales, el funcionario estatal explicó que cuando llegó a la dependencia no hubo ningún requerimiento de mejora en las condiciones laborales de los agentes.

Mencionó que la relación que la institución tiene con los policías es administrativa y de confianza, lo que quiere decir que se puede terminar en algún momento “sin necesidad de mucho trámite”, dijo.

Resaltó que para el trabajo de policía se debe tener “una vocación de servicio” y poder trabajar, incluso con hambre y cansancio, para dar resultados a la ciudadanía que espera una disminución en la violencia.

Había recursos para trabajar turnos de 8 horas: Alfaro

Entrevistado luego de la reunión, el policía tercero Nazario Alfaro Palacios, aseguró que ya se había aprobado un monto de 10 millones de pesos para establecer turnos menos extensos pero el exgobernador interino Ramón Pérez Díaz “vetó ese presupuesto”.

Aclaró que tiene más de 18 años en la institución y representa a más de cien policías que están en desacuerdo con los turnos de hasta 30 horas. “Nosotros, por ejemplo, entramos un día a las 7 de la mañana y nuestro turno terminaría a las 7 am del otro día, pero no podemos salir hasta la 1 de la tarde y ese tiempo no nos lo pagan”, precisó.

Reiteró que buscarán que los turnos se establezcan en 8 horas de trabajo por 24 de descanso “como lo hizo el municipio de Colima; si ellos pueden ¿Por qué el Estado no?”.

