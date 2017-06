Ex Gobernadores al museo de la corrupción…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Hace algunos días, el periodista Raymundo Rivapalacio escribió en su columna “Estrictamente Personal” que en la residencia de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto se había reunido con varios de sus principales asesores y había llegado a la determinación de encarcelar a muchos servidores públicos, de todos los niveles, quienes han sido señalados de manera frecuente por la opinión pública como responsables del delito de corrupción.

En esa columna, el periodista mencionó que “los asesores le han hecho saber al presidente Peña que la única posibilidad que tiene el PRI de ganar las elecciones del próximo año es ejerciendo la ley. Y quizás las cárceles vayan a estar abarrotadas de delincuentes de cuello blanco, pero es la única vía que han encontrado para lograr la resurrección del partido tricolor. Castigar a los que hicieron un uso indebido de los recursos públicos”.

Por eso no me sorprendió la noticia sobre la detención del ex gobernador de Quintana Roo, quien fue capturado en Panamá, como huésped distinguido de uno de los hoteles de la cadena cuyo propietario es nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y en donde estaba pagando, todos los días, 26 mil pesos por el uso de la suite más costosa de ese hotel.

Esta es la crónica que circula en los medios nacionales sobre la detención del ex gobernador Roberto Borge:

“La Procuraduría General de la República, informa que con base en una Notificación Roja emitida a petición de México por la Secretaría General de INTERPOL, fue detenido el señor Roberto Borge Angulo en Panamá.

La localización y detención se realizó como resultado del trabajo conjunto entre la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y de la Agencia de Investigación Criminal, con la Procuraduría General de la Nación y de Interpol Panamá.

Por medio de investigaciones de gabinete y campo por parte de integrantes de la Agencia de Investigación Criminal y de INTERPOL Panamá, se tuvo conocimiento que esta persona se hospedaba en un Hotel de la Capital panameña y que abordaría el día de la fecha un vuelo con destino a París, Francia, por lo que se implementó un operativo y lográndose así su captura en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá.

La petición de detención se sustenta en una orden de aprehensión librada el pasado 31 de mayo de 2017, por juzgado de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema en el Estado de México, con sede en Netzahualcóyotl, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto en el Artículo 400, fracción ll del Código Penal Federal.

Con estas acciones el Gobierno de la República, en el marco de la cooperación internacional y el Estado de Derecho, ratifica el compromiso de abatir los espacios de impunidad y el permanente combate a la corrupción, en todos los casos que existan los elementos requeridos para vincularlos a procesos en nuestro sistema acusatorio”.

Con ello ya son cuatro los ex mandatarios que han sido detenidos en las últimas semanas en nuestro país, todos son acusados de corrupción: El caso más significativo es el de Javier Duarte, ex mandatario de Veracruz quien fue detenido en Guatemala y quien ha sido acusado de desviar miles de millones de pesos. Llama la atención en este caso, que a ninguno de los miembros de su familia se le ha llamado a declarar ante la justicia, cuando es una verdad pública que son dueños de una inmensa fortuna. El caso de Javier Duarte es el prototipo de la corrupción que persigue a muchos de los ex gobernadores del país.

Otro de los detenidos fue Tomás Yarrington ex gobernador de Tamaulipas quien fue detenido en Italia hace un par de meses y es acusado de delitos como lavado de dinero e incluso se le responsabiliza de haber protegido a grupos delictivos que crecieron bajo su gobierno en la zona del Golfo de México. También hay que recordar que el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, estuvo algunos días recluido en una de las cárceles de la ciudad de México, señalada como presunto responsable de saquear las arcas públicas.

De forma automática tenemos que voltear los ojos hacia lo que sucede en el estado de Colima, en donde el ex gobernador Mario Anguiano Moreno tiene denuncias penales en la Procuraduría local y en la General de la República, en donde se le acusa de presuntos actos de corrupción. Siempre que los colimenses ven en los titulares informativos que hay una detención de un ex mandatario, generalmente se hacen la misma pregunta… ¿qué sucederá con Mario Anguiano Moreno? Lo que piden y exigen los ciudadanos son investigaciones serias en donde si Mario y algunos de sus colaboradores se despacharon con la cuchara grande, pues que se les sancione y se les obligue a retribuir a las arcas públicas cada peso que indebidamente fue saqueado.

Ojalá y el presidente Enrique Peña Nieto escuche la voz de sus asesores y dirija la mirilla a la tierra del volcán y del mar en donde en los últimos sexenios aparecieron, de la noche a la mañana, muchos nuevos ricos. Y aclaro que el gobernador Anguiano Moreno es el caso más sonado.

Existen saqueadores del tesoro que utilizan su poder económico en generar las condiciones mediáticas favorables para aparecer de nueva cuenta y sin pena alguna en las boletas del 2018. Basta analizar la cruda radiografía de algunos municipios que hasta hace un par de trienios eran prósperos, tenían recursos para mejorar la infraestructura, para generar empleos, pero su avaricia fue más grande que el compromiso con el ciudadano. Ojalá que el señor presidente una vez terminando la colección gobernadores, abra otras galerías más, vaya que piezas de sobra hay para armar un buen museo de la corrupción.

