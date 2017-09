Esto costará el tan esperado SNES Classic Edition en México

COLIMANOTICIAS

México.- Fue revelado el precio que tendrá el SNES Classic Edition en México. Aunque muchos suponíamos que la consola costaría una fortuna, la verdad es que tendrá un precio menor que el NES Classic Edition.

Gameplanet comenzó a enviar correos a todos los que preordenaron el SNES Classic Edition, notificando que el precio final de la consola será de $2499.99 MXN.

Sin duda esto representa una sorpresa, pues el NES Classic Edition cuesta entre $4000 MXN y $5000 MXN, en parte por la dificultad de conseguir uno. La mala noticia es que resultará difícil obtener un SNES Classic Edition si no formas parte de la lista de preventa.

El SNES Classic Edition debutará el 29 de septiembre. Incluirá 2 mandos y 21 títulos preinstalados, como Earthbound, Super Mario Kart, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Donkey Kong Country, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Yoshi Island, Super Mario RPG, Super Metroid y el inédito Star Fox 2, juego que nunca fue lanzado en la consola original.

Además, Nintendo anunció esta semana que se encargaron de producir más SNES Classic Edition para cumplir con la demanda. Eso no es todo, pues la compañía se comprometió a distribuir más unidades de este sistema durante el próximo año y también prometieron lanzar más unidades del NES Classic Edition en 2018.

Fuente: http://sipse.com/

Comentarios

Comentarios