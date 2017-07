ESPERANZA FINANCIERA

AL DESNUDO

Por: ÉDGAR RODRÍGUEZ H.

En medio del caos provocado por la inseguridad que priva en el país, en el que por supuesto está incluido el estado de Colima, hay noticias que le vienen bien al pueblo colimote como la ofrecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que coloca a la entidad de los cocos y las palmeras en el semáforo verde de deudas estatales, lo que indica que tiene una deuda sostenida y manejable.

La noticia cae bien si se toma en cuenta que gobiernos anteriores como el de Silverio Cavazos Ceballos y el de Mario Anguiano Moreno, tuvieron como oficio endeudar a Colima solicitando constantemente prestamos, y hasta la fecha no se sabe bien a bien dónde fue a para el dinero producto de los mismos. Situación que ha motivado que al ex mandatario Anguiano Moreno y varios de sus entonces funcionarios se les investigue.

Al arribar al gobierno, el mandatario José Ignacio Peralta Sánchez encontró prácticamente vacías las arcas estatales, y de acuerdo con la SHCP, el semáforo se encontraba en rojo, con una deuda heredada cercana a los 4 mil millones de pesos.

MAM, ex mandatario ahora investigado, no conforme con el desastre financiero ocasionado a los largo de su mandato, faltando mes y medio para concluirlo, intentó que el congreso del estado le autorizara solicitar una nueva línea de crédito por mil 598 millones de pesos, supuestamente para tratar de cubrir el boquete financiero superior a los 2 mil millones de pesos, pero afortunadamente para los colimenses, no lo logró.

De acuerdo con información del diario de circulación nacional El Universal, al concluir su administración Anguiano Moreno, Colima quedó “con una deuda superior a los 2 mil millones de pesos (cerca al 16 por ciento de su presupuesto anual) y un déficit presupuestal de mil 598 millones de pesos por malos manejos, por lo que en agosto (de 2015) la firma Fitch Ratings bajo la calificación crediticia del estado a CCC –que representa vulnerabilidad y es muy dependiente de la situación económica- por estar en riesgo de caer en impago de 638 millones de pesos contratados con la banca comercial”.

Los esfuerzos para pasar de semáforo rojo a verde, derivan de los esfuerzos realizados por el actual mandatario quien señala que se está “por encima de media tabla, y tomando en consideración que las finanzas públicas estaban en incumplimiento de las deudas que vencieron en julio del año 2015”. Sin embargo, JIPS reconoce que falta mucho por hacer para levantar la bandera blanca y decir que las finanzas públicas están totalmente saneadas. También reconoce que aún y cuando se ha regularizado el pago de la nómina, el pago de pensiones y becas, su administración sigue teniendo presiones económicas.

Y no está mal que lo reconozca, porque aún y cuando se sea optimista, se debe tomar en cuenta que el boquete financiero heredado es muy grande, y sólo al término de su administración, podrá dejar a quien lo sustituya, una deuda manejable que permita al gobierno en turno cumplir con los compromisos sin ninguna presión.

SE DICE QUE…

*Habían pasado varios meses desde que el Tribunal Electoral del Estado (TEE), ratificara el triunfo de Enrique Michel Ruíz como dirigente estatal del PAN, parecía que nada cambiaría esa decisión y el senador Jorge Luis Preciado seguiría controlando al panismo colimense, pero de pronto surge lo inesperado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revoca la sentencia del TEE el pasado martes y con ello de nueva cuenta la moneda queda en el aire en espera de que se realice el conteo de los votos correspondientes a Coquimatlán, municipio en donde presuntamente se fraguó el fraude, que a decir de la diputada Julia Jiménez Angulo, le quitó la oportunidad de ostentarse como la dirigente estatal panista.

*Las excusas no valen y si bien es cierto que Colima aparece en los primeros lugares en la tabla de homicidios dolosos en proporción a su población, esto no debe ser pretexto para que las autoridades de todos los niveles de gobierno encargadas de brindar seguridad a la población se escuden, cuando la realidad es que no han encontrado, ni parece que la encontrarán, la forma para controlar el flagelo.

*Lo ideal sería que no existiera, pero saber que Colima no se está en los primeros lugares en actos de corrupción, alienta la inversión. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto del Instituto Nacional Estadística y Geografía (INEGI), la entidad está con la más baja percepción.

*Presto para el proceso electoral 2017-2018, con lista en mano para imponer a sus candidatos, al dueño del PAN en Colima, al perdedor de toda contienda electoral, al senador Jorge Luis Preciado Rodríguez le tumbaron a su títere Enrique Miche Ruíz de la dirigencia estatal del PAN.

