Esclerosis múltiple, enfermedad que se confunde y podría acortar la vida

Colima, Col.- Doble visión, hormigueo, falta de sensibilidad, dificultad de equilibrio, temblor, rigidez y tensión en los músculos son los síntomas de la Esclerosis Múltiple, enfermedad neurológica que de no atenderse podría traer consecuencias fatales.

Entrevistada al respecto, Vanesa Malpica, quien padece esta enfermedad y forma parte de la Asociación Civil Esclerosis Múltiple de Colima, expuso que esta enfermedad neurológica afecta el sistema nervioso central, provocando una discapacidad al dañarse las fibras nerviosas.

Aunque no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida para tener menos lesiones. “A mí cuando me dijeron que tenía esta enfermedad hace diez años, me comentaron que podría perder la vista o quedar en estado vegetal”, reveló.

Sin embargo, en la actualidad sólo presenta de manera esporádica problemas al hablar gracias a que los tratamientos le han venido ayudando hasta parecer imperceptible en su persona.

Advirtió que esta enfermedad se puede confundir con otras de tipo neurológico, por ello la importancia de conocer los síntomas y acudir con el especialista para que, a través de una resonancia magnética, se detecte a tiempo. De lo contrario, el estado vegetativo sería una consecuencia de no atenderse a la brevedad.

En ese sentido, comentó que se tienen estimaciones que por cada cien mil personas, 30 padecen de esta enfermedad.

Ejemplificó que tan sólo el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a 47 pacientes y desafortunadamente en el Seguro Popular no les ofrecen el servicio porque el tratamiento es muy caro.

“El medicamento oscila en 29 mil pesos mensuales, es una caja con 28 inyecciones que se deben aplicar una por día, costo que en su caso cubre el IMSS”, acotó.

Hizo un llamado a las personas que se les detecte esta enfermedad para que se comuniquen al 312 309 70 82 o contactar la página de Facebook Esclerosis Múltiple Colima, donde pueden encontrar apoyo para gestionar medicamento, terapias y orientación para las familias.

