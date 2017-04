Escaparate Político (Primera de dos partes)

Por Amador Contreras Torres

LA RELACIÓN CON ASIA. El rector José Eduardo Hernández Nava, participó en el II Foro de Rectores China-México: “Nación y Universidad Innovadoras”, realizado en Beijing, China del 26 al 31 de marzo de 2017, al cual fue invitado por el gobierno, con resultados positivos ya que la Universidad de Colima fue incluida en el programa de ponentes y por la concreción de acuerdos para que alumnos de esta institución fortalezcan su educación internacional, lo cual es congruente con los proyectos de movilidad y de intercambio académico de una casa de estudios con fuerte presencia en el ámbito internacional, conciliando globalidad y localidad, con puertas abiertas al saber y al intercambio estudiantil.

En su ponencia el rector Hernández Nava, destacó que otras instituciones de educación superior “ven en nuestra casa de estudios la oportunidad de iniciar una alianza de progreso conjunto en materia de investigación y formación de talentos”. El rector comentó que la invitación a este evento es “en reconocimiento a sus avances en la internacionalización, particularmente en los estudios e investigaciones sobre la cuenca del pacífico, en los que es pionero en la región occidente del país”. En efecto, desde hace tres décadas se tiene en la Universidad de Colima un centro de estudios sobre la cuenca del pacífico y hay un fuerte intercambio con universidades de esta región de tan fuerte dinamismo económico en el orbe.

LA RENUNCIA DE INDIRA. Gran polémica ha suscitado en los círculos políticos la renuncia de Indira Vizcaíno a la Sedescol. En diversas entrevistas ella ha dado su versión de los hechos y ha ratificado su amistad con el gobernador Ignacio Peralta, pese a las diferencias en cuanto a estilo y visión de la política. El gobernador es más vertical y cuidadoso de las formas, se toma su tiempo para anunciar sus decisiones. En cambio, Indira es más vehemente y apasionada para tomar sus determinaciones. Lo cierto es que el gobernador la incluyó en su gabinete para tener una visión de corte social y de izquierda en su gabinete, recogiendo el mandato de las urnas, que fue un fuerte llamado a favor de la inclusión y la pluralidad, trascendiendo al propio partido del gobernador, que ya vimos que no le alcanzaba para el triunfo en la gubernatura. Yo considero que a estas alturas, Indira debe darle vuelta a la página, no hablar más del tema de su renuncia, ni de sus eventuales desacuerdos en el seno del gabinete; debe mirar más al futuro y preparar su siguiente jugada que considero está más en Morena que en el PRD, el partido que pretendió expulsarla de sus filas y no pudo y ahora, el escenario, ha cambiado tanto y está tan desfondado el partido negro amarillo, que no creo que a Indira le interese estar más en ese instituto político que se ha debilitado ante el extravío ideológico al que lo llevaron los “chuchos”, Miguel Mancera y Alejandra Barrales, tan cercanos a la derecha más que a una izquierda que ha quedado sólo en el plano retórico. Entonces, creo que Indira se equivoca si le sigue dando vueltas al asunto y si continua buscando culpables de su salida del gabinete. Eso no le ayuda en nada. El futuro está adelante, no atrás. Ella bien puede ser candidata al senado por Morena y puede aspirar a la gubernatura en el 2021.

LOS CANDIDATOS PARA EL 2018. Ya se empiezan a perfilar los candidatos para los comicios del 2018. En lo que concierne a las alcaldías, parece ser un hecho la alianza entre el PVEM y el PRI. En Manzanillo, se apunta Virgilio Mendoza; en Minatitlán, repite Horacio Mancilla, sin rival de peso al frente; en Villa de Álvarez, se perfila Héctor Magaña y le conviene que su adversaria sea Yulenny Cortés; en Colima, vamos a una elección de tres tercios, que puede ser entre Nicolás Contreras, por el PRI-PVEM; Leoncio Morán por Movimiento Ciudadano y Héctor Insúa o Riult Rivera por el PAN. Hemos visto que en los últimos meses, Riult Rivera ha hecho un gran trabajo de campo, en todos los barrios y colonias, sobre todo con el tema de la seguridad y el diálogo con los vecinos. En Cuauhtémoc, se perfila Osiris Romero, hermana de Mely. En Comala, Juanita Andrés. En función del notorio trabajo con sentido social, en Ixtlahuacán y en Armería, hay quienes ven a las esposas de los alcaldes, Crispín Gutiérrez y Ernesto Márquez, como candidatas potenciales. Veremos que sucede al respecto. Los tiempos se están precipitando. Este día, el Círculo de Analistas Políticos, se reúne con el dirigente estatal del PRI, Rogelio Rueda, quien nos hablará de los proyectos y todo el quehacer que viene haciendo este instituto político para posicionarse en el ánimo de la sociedad y de los votantes. Veremos que nos dice el jerarca estatal del PRI, que se ha visto muy moderado, tranquilo, respetuoso de las formas y de su relación con el gobernador Ignacio Peralta, el líder real del partido, en los usos y costumbres del tricolor.

RETRASO EN OBRAS. El retraso en las obras de la avenida Ayuntamiento genera molestia en los ciudadanos de Villa de Álvarez y afecta la imagen de la alcaldesa Yulenny Cortés. Si quiere reelegirse, tiene que mejorar el desarrollo urbano y subsanar el estado deplorable de las vialidades como las avenidas Benito Juárez y Pablo Silva García, que requieren de urgente mantenimiento.

