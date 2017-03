Escaparate Político

Primera de dos Partes

Por: Amador Contreras Torres

UNA UNIVERSITARIA DESTACADA. Vanessa Arteaga, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, quien asistirá al encuentro con los premios Nobel de Química, en Lindau, Alemania en junio próximo, visitó al rector José Eduardo Hernández Nava, quien la felicitó y le dijo que “que es un orgullo para nosotros que hayas sido seleccionada para participar con todas esas personalidades; esto es algo, además, que no se da todos los días”, expresó el líder de los universitarios. Con alumnos tan destacados se confirma que la Universidad de Colima, tiene un sólido quehacer académico y su prestigio trasciende las fronteras nacionales. Enhorabuena. DERECHO DE RÉPLICA. El martes de la semana pasada, publiqué en esta columna que “el ente empresarial ¿Cómo Vamos Colima? Quiere dinero para su subsistencia y evaluar y auditar al gobierno del estado y a los ayuntamientos, a lo que se opone mucha gente de la sociedad civil y de los partidos políticos y legisladores, que no aceptan que dinero del sector público, de los ingresos fiscales del gobierno, vaya a dar al sector privado colimense, sobre todo porque esa tarea de fiscalización ya la viene haciendo el Osafig, por lo que habría una clara duplicidad de funciones. Hay una gran molestia social por este tema y veremos la evolución de este asunto, sobre todo porque ven en este ente privado un ente “empanizado. Otro de los problemas, es que no quedan claros los mecanismos de evaluación que utilizan, ya que parecen proceder a “ojo de buen cubero”, sin ninguna metodología seria como eso de poner cero en seguridad al gobierno estatal, situación que fue severamente cuestionada por el Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa, quien criticó esa calificación con razones y con argumentos sólidos, defendiendo todos los afanes que se han realizado en el ámbito de la seguridad ante el desafío de la delincuencia”. Posteriormente, me buscó el señor Carlos Anguiano, de esa instancia de la sociedad civil, quien me expresó sus argumentos a favor de su proyecto y me dijo que si cuentan con una metodología seria, basada en los parámetros que define el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que define los indicadores para definir un estado violento, como son los delitos de alto impacto: homicidios, secuestros, violaciones, robo con violencia, lesiones dolosas y extorsiones y cada uno de estos delitos se le asigna un puntaje, siendo el más alto el de homicidios. Dijo que en el mes de enero de 2017, se registraron 69 homicidios en el estado de Colima, mientras que en febrero se registraron 34 homicidios, o sea, hubo una disminución, pero en marzo volvió a subir, ya que ha sido un mes sumamente violento. Me comenta que la baja de febrero se puede explicar por la presencia de 500 elementos de la policía militar en Tecomán, pero ya se fueron y de nuevo se incrementó la inseguridad. Asimismo, expresa que se proponen hacer una contraloría social, que no busca suplantar al Osafig, en las tareas de fiscalización, sino complementar la labor de vigilar y evaluar la correcta marcha de los gobiernos estatal y municipales en Colima. Le Dije que consideraba que debían reunirse con los funcionarios gubernamentales para explicar su metodología y llegar a acuerdos en beneficio del interés superior de la sociedad colimense. Les dije que los escucho por que el debate político es sano para la democracia y la construcción de ciudadanía. Les dije que no en todo estoy de acuerdo con ellos, pero escucho y publico sus argumentos en atención al derecho de réplica, a la democracia y a la libertad de expresión. LOS MORENISTAS EN COLIMA. De buena fuente, me comentan que aparte de la dirigencia formal de Morena en Colima, que encabeza Sergio Jiménez Bojado y

La importante figura que representa el general Gallardo, un hombre preparado en temas militares, pero es visto como un disidente del Ejército, hay dos grupos poderosos que se disputan la franquicia de Morena en Colima y la amistad con López Obrador. Está por un lado, Héctor Michel Camarena, tío del senador Mario Delgado Carrillo y por el otro lado, los hermanos Yáñez Centeno, que quieren llegar al poder, por la vía del tabasqueño. Veremos si concilian o se enfrentan. COLIMENSES EN CAMPAÑA. Me informan que hay varios colimenses que se encuentran en el Estado de México, haciendo campaña a favor de sus respectivos abanderados a la gubernatura. Ellos son Jorge Luis Preciado, por el PAN, Virgilio Mendoza por el PVEM y Rogelio Rueda, por parte del sector popular del PRI, la famosa CNOP. Veremos quien entrega mejores cuentas en función de los resultados, ya que no hay nada para nadie, la elección se polariza entre Alfredo del Mazo, del PRI y Delfina Gómez, la candidata de Morena. El resultado de Edomex es clave para ver quién puede ganar la presidencia de la república en el 2018. Ahí se juega el futuro de la nación, ya que el padrón de electores en el Estado de México supera los 10 millones y es toral para definir la Presidencia de la República.

