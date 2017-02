Error histórico en la entrega del Oscar, dan Mejor Película a La La land y ganó Moonlight

COLIMANOTICIAS

Los Ángeles, E.U.A.- El Oscar a la mejor película fue otorgado hoy a “Moonlight”, después que por un error fuera adjudicado a “La La Land”, en la entrega del último galardón durante la 89 entrega anual de premios que se lleva a cabo en el teatro Dolby de Hollywood.

“La La Land” parecía haber derrotado a “Moonlight”, pero tras una breve confusión, se mostró la tarjeta que daba a esta segunda como la verdadera triunfadora de la noche.

Atrás quedaron “Manchester by the Sea”, “Arrival”, “Fences”, “Lion”, “Hell or High Water”, “Hidden Figures” y “Hacksaw Ridge”.

La pelea era reñida, pero el Oscar a mejor actor fue para Casey Affleck por su papel en “Manchester frente al mar” y el de mejor actriz a Emma Stone por “La La Land”.

El primero en la noche en recibir una estatuilla en la 89ª edición de los Oscar, que en este momento entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en Los Ángeles, fue Mahershala Ali a mejor actor de reparto por Moonlight.

Viola Davis, por su parte, obtuvo el premio a mejor actriz de reparto por su rol en Fences. “Me convertí en artista porque es la única profesión que celebra lo que significa vivir la vida”, dijo emocionada.

Con información de Notimex/24horas.mx

