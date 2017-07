Entrega Gretel Culin sillas de ruedas a pobladores de Tecomán

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La diputada federal Gretel Culin, realizó entrega de sillas de ruedas a varias personas del municipio de Tecomán como parte de una campaña que realiza a nivel Estado; entre los municipios que faltan por hacer entrega están Armería y Minatitlán.

La legisladora federal justificó su anterior presencia en las comunidades y poblaciones, debido a que preside una comisión en la cámara de diputados a nivel nacional.

“Yo presido comisiones y la verdad no tengo el mismo tiempo que tienen otros diputados federales. La verdad a mí me come el tiempo estando en la cámara por presidir la comisión”.

Durante la entrega de las sillas de ruedas, mencionó que ésta surgió tras una campaña similar que se realizó anteriormente, aunque esa vez “no fueron suficientes. Ahí fueron solamente 20 sillas”.

En esta ocasión, se espera entregar más de 100 sillas de ruedas en varios municipios, recorriendo Tecomán, Coquimatlán, Villa de Álvarez, Colima, Manzanillo y Cuauhtémoc, aunque falta Armería, Ixtlahuacán, Comala y Minatitlán.

“Es una obra con la que podemos ayudar a la ciudadanía”, señaló Gretel Culin, quien expuso que durante el receso que se dio a los diputados federales, pudo acudir a los municipios de Colima.

“Lamentablemente sus tiempos no son los mismos que los demás, yo sí veo algunos compañeros que se han dado a la tarea de recorrer los municipios. Los encargados del Estado no han vuelto a los municipios, los lugares donde fueron electos. (…) Sabemos que tenemos un compromiso y el compromiso está”.

