Entrega Gaby apoyos para ampliación de red eléctrica

* Beneficiará a familias de Camotlán y Francisco Villa

Manzanillo, Col.- La Presidenta Municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, entregó recursos económicos a decenas de familias de la Junta Municipal de Camotlán de Miraflores y la comisaría de Francisco Villa, en la zona rural del puerto, para ampliar la red de energía eléctrica, mejorando con ello, las condiciones de vida de quienes enfrentaban la falta de este servicio en su comunidad.

“Entregamos estos recursos a estas familias que así lo requieren, no podemos permitir que exista en nuestros días, comunidades sin energía eléctrica, desde el ayuntamiento buscamos los recursos para invertir en los materiales que se requieren para instalar postería, lámparas y la red que llegue hasta los hogares manzanillenses”, señaló la alcaldesa Gaby Benavides.

Fueron 22 mil 889 pesos, los que se entregaron a las familias de las comunidades rurales, mismas que habían solicitado desde hace años el apoyo de la comuna porteña, sin tener éxito en sus gestiones, “cuando recibimos sus gestiones, pedimos el respaldo del síndico y regidores para canalizar los recursos que resolvieran esta problemática y hoy es una realidad, la energía más cerca de las familias de Camotlán y Francisco Villa”, indicó Benavides.

Felicitas Vargas, vecina de Camotlán de Miraflores, expresó que con este alumbrado resuelven muchos problemas que enfrentaban, “aquí hay mucho alacrán y a oscuras corríamos más peligro, ya tendremos energía eléctrica, estamos muy agradecidos con la presidenta, porque nosotros ya habíamos solicitado el apoyo del ayuntamiento y no nos hicieron caso, la verdad yo no creía, pero nos atendieron y pronto nos dieron la atención”.

Reina Camerina García Avalos, vecina del ejido Francisco Villa, indicó que gracias a la presidenta Gaby Benavides ya tendrán luz en la casa, “en CFE me dijeron que comprara un poste con valor de 6 mil pesos, cuando logramos comprarlo, ya no era suficiente para la red, así que tuvimos que ir con Gaby Benavides y ella nos recibió, nos dijo que nos apoyaría, y ya nos dieron los recursos para que pronto tengamos la energía, a mí me hace mucha falta, mi hija es alérgica a los piquetes de zancudo, ahora con la luz podremos utilizar un ventilador”

