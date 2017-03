Entrega alcaldesa y DIF Manzanillo aparatos ortopédicos y sillas de rueda

Redacción|COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- El Sistema DIF Manzanillo que preside Elizabeth Cobos Chávez realiza la primera entrega del año de aparatos ortopédicos y sillas de rueda, en coordinación con el ayuntamiento que encabeza la presidenta municipal, Gabriela Benavides Cobos.

“El trabajo en equipo da frutos, y está entrega es una prueba de ello, para que todos ustedes tengan el apoyo con sillas de rueda, andaderas y muletas, recuerden que siempre tendrán las puertas abiertas en el DIF”, dijo Elizabeth Cobos, quien hizo entrega de 23 sillas de rueda, 6 andaderas especiales y 3 muletas.

“Gracias al subsidio que el ayuntamiento entrega al DIF con la aprobación del síndico y regidores, logramos hacer esto realidad, en beneficio de la gente que así lo requiere, porque saben perfectamente, que una silla de rueda, una muleta o una andadera, mejora la calidad de vida de una personas”, comentó la presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides.

Abraham Zárate Bautista de El Colomo, agradeció el apoyo otorgado con una silla de rueda, “la necesitaba para moverme en mi casa, porque la que tengo ya no funciona, se desgastó el plástico, no agarra los frenos y me impedía desplazarme por mi cuenta, el tener una nueva silla, significa mucho para mí”.

“La andadera que me dieron en el DIF Manzanillo servirá para poder caminar, porque me caí y no puedo caminar porque me duele la rodilla, luego la cadera y los pies se me entumen, con esta andadera voy a caminar mucho mejor, muchísimas gracias a la presidenta del DIF Elizabeth Cobos y a la alcaldesa, Gaby Benavides”, expresó Alberta Mejía López.

Comentarios

Comentarios