Endurecerá Tecomán reglamento de urbanización para evitar asentamiento irregular

Tecomán, Col.- El Ayuntamiento de Tecomán endurecerá la aplicación del reglamento de urbanización, informó Alejandro Estrada Verduzco, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, esto, abundó, para evitar que surjan más colonias irregulares.

Mencionó en entrevista que se busca que quien planee construir sin tener los permisos y servicios como agua, drenaje, empedrados y machuelos, se haga acreedor de una sanción e incluso la cárcel, “porque se está engañando a la gente”.

La situación de Tecomán en cuanto a zonas irregulares es difícil, aseguró, pues actualmente se tienen 32 colonias en ese estatus.

“Es por eso que se está trabajando con el Insuvi para regularizar y estamos actuando de manera enérgica para no permitir estos asentamientos”.

Las consecuencias de comprar un terreno irregular o al tratar de venderlo “las sufren los pobladores porque los servicios que requieren no se los puede proporcionar la comuna. Le pasan la carga al municipio, nos exigen los servicios, pero la ley nos impide actuar”.

Estrada Verduzco explicó que la gente tiene la necesidad de los servicios pero la ley no permite inversión pública en predios que aún conservan el estatus de privado, debido a que no tienen los trámites. “Por eso, el municipio no puede meter obras nuevas porque la ley nos lo impide, no hay incorporación municipal”.

En ese tenor, dejó claro que seguirán la misma política estricta de no permitir un solo asentamiento irregular, pero también dijo que seguirán trabajando en las que ya están en ese problema.

“No todas están en el mismo nivel irregular, algunas ya pronto serán incorporadas, pero hay otras como División del Norte que empezaron su proceso, luego pararon, y ahora van a tener que empezar de nuevo, pero ya están trabajando en su programa parcial, su proyecto ejecutivo y de ahí ya la incorporación municipal”.

