Enciende grupo “Afasia” el Foro Pablo Silva

Colima, Col.- La banda colimense Afasia subió al escenario del Foro Universitario “Pablo Silva García” este fin de semana, para brindar una velada irrepetible que sacudió las paredes de un abarrotado foro durante su concierto “Afasia live”.

Esta banda invitó al público a conocer la música del rock alternativo que se produce en Colima, luego de presentar canciones propias y covers de grandes bandas exponentes del género, como Green Day y Caifanes.

El concierto, organizado por la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad de Colima a través del Programa “Palomazo”, fue diseñado para estudiantes universitarios que formen parte de alguna agrupación musical de cualquier género, con la finalidad de que muestren su talento en diferentes recintos públicos.

Los primeros pasos de la banda iniciaron con una participación en el Concurso Nacional “Ritmo Joven”, el cual se celebró durante el verano de 2016; desde entonces, se han dedicado a componer y a presentar su música en numerosos eventos.

Integrada por Carter McCue, Isaac Naranjo, Juan Pablo Mendoza, Eric Saúl y Dionisio Ruiz, cinco amigos con el gusto de hacer música en común, Afasia conquistó a los asistentes gracias a su entrega total sobre el escenario.

En su repertorio hubo temas de su autoría, como “Beaking Down”, “Número 7”, “Juana”, “Insomnia” y “El holandés volador”, además de los covers “Baby one more time”, de Britney Spears; “Basket case”, de Green Day; “Aquí no es así”, de Caifanes y “Astro Zombies”, de Misfits.

El mejor momento que se vivió durante la noche comenzó con las primeras notas de “Esta casa”, tema que se ha convertido en el favorito de sus seguidores por la letra original, acompañada de un sonido alegre y pegajoso.

La banda juvenil estrenó “Me encantas” y “Transfiguración”, ambas protagonizadas por una fuerte resonancia de la batería y que obtuvieron una gran reacción por parte de la audiencia.

