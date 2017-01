En Veracruz, desaparecen expedientes de niños que recibieron tratamientos falsos para el cáncer

COLIMANOTICIAS

Xalapa, Ver.- En el Centro de Cancerología desaparecieron nueve expedientes de nueve niños presuntamente fallecidos entre diciembre de 2014 y enero de 2015.

Son los niños que, de acuerdo con lo denunciado públicamente por el gobernador Miguel Ángel Yunes, recibieron falsos tratamientos oncológicos.

Dos niños más murieron en ese mismo periodo porque las propias autoridades de la Secretaría de Salud no les dieron la oportunidad de costearles un trasplante de médula ósea que ya estaba autorizado, los regresaron a su casa para morir, de acuerdo con lo señalado por Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud en el periodo comprendido entre marzo de 2013 y agosto de 2014.

Para el exfuncionario, la muerte de estos niños es un homicidio y no debe quedar impune.

Aseguró que su salida de la dependencia fue precisamente por denunciar este y otros hechos que han desnudado una serie de corruptelas cometidas por Ricardo Sandoval, quien fungía como administrador y que fue sostenido por el gobierno estatal a pesar de las denuncias en su contra.

En el periodo de Juan Antonio Nemi, fue creado el Instituto de Oncología, con la intención de que tuviera personalidad jurídica propia y manejara sus recursos con su propia Junta de Gobierno y presupuesto propio para evitar el desvío de recursos, pero a su salida el nuevo secretario, Fernando Benítez Obeso suprimió el instituto y quedó nuevamente como apéndice de la Secretaría.

A los pocos meses del ingreso de Fernando Benítez, ocurrieron los decesos.

“Cuando se mueren nueve niños en el hospital, es una cifra muy alarmante. Los niños con cáncer tienen un alto riesgo de muerte, pero no tanto, no es lógico, no se corresponde con la estadística regular”, señaló Nemi Dib.

Fuente: Excélsior

Comentarios

Comentarios