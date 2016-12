En un año, se incrementan los indicadores turísticos: Sectur

*Se registra un incremento en la derrama económica en comparación con 2016, señala César Castañeda *La entidad se posiciona como destino turístico seguro para los visitantes, precisó

COLIMANOTICIAS

Colima.- El estado de Colima ha registrado un importante incremento en diversos indicadores del sector turístico de un año a la fecha, dio a conocer el titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, César Castañeda Vázquez del Mercado, al tiempo de precisar que el Estado se ha posiciona como destino turístico seguro para los visitantes.

Al hacer un balance del periodo enero a octubre de 2015 contra el mismo periodo de este 2016, manifestó que se tiene un crecimiento importante en diferentes indicadores, siendo el más importante en el de la derrama económica.

Entrevistado al respecto, el secretario de Turismo detalló que de enero a octubre de 2015 se generó una derrama económica de 2 mil 900 millones de pesos mientras que este 2016 en el mismo periodo, fueron 2 mil 950 millones de pesos.

Aunado a lo anterior –refirió- en los meses de noviembre y diciembre del presente año, se ha tenido un incremento muy importante respecto al año pasado, particularmente porque se han realizado eventos importantes que no existían anteriormente y que han generado una temporada alta durante todo el mes de diciembre.

Esto, enfatizó el funcionario estatal, independientemente de que en la temporada vacacional de Navidad y Año Nuevo, se ha tenido un incremento también muy importante, ya que subrayó que el año pasado en este mismo periodo hubo una derrama económica de 89 millones de pesos y este año van 131 millones de pesos en los primero ocho días del periodo de descanso.

Castañeda Vázquez del Mercado reiteró que la inseguridad es un tema que está disperso en todo el país y las circunstancias que se ven actualmente no son privativas de Colima, por lo que dado que el 95 por ciento del turismo que visita la entidad es nacional, no se ha visto un impacto negativo en el sector turístico.

“No ha tenido impacto porque el turista que ya conoce el destino sabe que no hay problemas en las calles o de asalto a los turistas”, recalcó porque son turistas que regresan al destino; en el caso de turistas nuevos, dijo que su percepción es que la situación de Colima aunque estadísticamente hablando llama la atención y evidentemente es una situación que no se tenía con anterioridad, no es más compleja que la que viven algunos turistas en sus estados, por lo que no ha tenido impacto importante.

“Por el contrario”, asentó el titular de Sectur ya que las campañas de promoción que se han hecho que son muy diferentes a lo que se hacía con anterioridad, más la suma de ofertas y actividades que se han agregado como los eventos artísticos, culturales y deportivos, entre otros, ha destacado como destino turístico a Colima y lo hace más atractivo para mercados nacionales.

En el caso del mercado internacional comentó que se observa un fenómeno similar, ya que dijo que el tipo de cambio ayuda a que el destino sea más atractivo por el precio, pero también se han enfocado campañas más específicas para promover a Colima en Canadá con contenido y estrategias dirigidas a ese mercado, por lo que precisó que en general la estrategia de promoción y la presencia que ha tenido la entidad ha permitido tener una mayor penetración en dicho mercado.

César Castañeda también expresó que otro indicador que ha tenido un importante crecimiento en el periodo antes mencionado, es el de la afluencia de turistas y el porcentaje de ocupación hotelera que el año anterior era del 40 por ciento y ahora del 45 por ciento, un punto porcentual de ocupación promedio anual que es difícil de aumentar –precisó- porque se toman en cuenta todos los hoteles y todo el año, por lo que un elemento muy importante no solamente para calcular la derrama económica, sino para poder atraer nuevas inversiones al Estado.

Señaló que de estos visitantes, el 95 por ciento del mercado es nacional y el 5 por ciento es extranjero, de cuyo porcentaje la gran mayoría proviene de Estados Unidos y Canadá, quienes se ven beneficiados con los vuelos turísticos.

“La idea es aumentar la oferta turística para tener mayor derrama económica para atraer mayores inversiones turísticas tanto hoteleras como operadores y con ello ir aumentando gradualmente el número de visitantes extranjeros para recuperar la posición que ya habíamos tenido en el pasado como destino”, indicó.

Finalmente, el secretario de Turismo refirió que el trabajo de la dependencia que dirige es la promoción, el generar la oferta turística, invitar a los empresarios a apostarle al destino y es el trabajo que se viene realizando.

Comentarios

Comentarios