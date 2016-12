En Tecomán, salvavidas rescatan a tres personas en playas locales

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.-En lo que va de la temporada vacacional decembrina, tres personas fueron rescatadas de las playas de Tecomán y el estero El Tecuanillo.

“Gracias a la rápida intervención de los guardavidas no hubo pérdidas que lamentar, por lo que se reportó que hasta el momento se tiene registrado saldo blanco”, informó el director de Protección Civil, Moisés Marín Cárdenas.

En este sentido, invitó a los tecomenses y turistas que visitan el municipio a seguir las recomendaciones y revisar el color de las banderas en las playas antes de introducirse al mar.

“El día 21 de diciembre en playa de pascuales se rescató a un masculino, el día 25 de diciembre se rescató una persona en el estero de Tecuanillo y el día 26 de diciembre se rescató otra una persona en la playa el real todas las personas originarias del estado de Jalisco”, dio a conocer el director de Protección Civil de Tecomán, Moisés Marín Cárdenas.

Destacó que “hasta el momento se ha tenido saldo blanco, sin embargo no hay que bajar la guardia, estar al pendiente de la ciudadanía y de los vacacionistas”.

En torno a las recomendaciones y medidas preventivas, Marín Cárdenas mencionó a los bañistas hacer caso de la indicaciones de seguridad “por ningún motivo deje bañar a los niños y niñas solos y no los pierda de vista, si es mar abierto tengan extremo cuidado con las corrientes porque cambian constantemente, si se ingiere alcohol no se meta al mar, respete las áreas señaladas como el límite y no se bañe en lugares solitarios”

Finalmente recordó que si se visitan las playas del municipio es importante que se revise el color de las banderas que indican la situación del mar: si hay bandera color verde, no hay peligro, la bandera amarilla indica que pueden entrar al mar pero con precaución y si está roja es mejor no meterse al agua, por su seguridad.

