En política todo se vale ¿o no es así amable lector?

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Se les ve muy activos a los legisladores y no es para menos, con lo críticos que se han vuelto los ciudadanos, saben que deben esmerarse en la última recta del 2017 para llegar al próximo año, electoral por cierto, con algunas estrellitas doradas en la frente para que regresen a donde promocionaron su proyecto y les asignen una calificación aprobatoria o reprobatoria. Lo cierto es que se les ve muy activos y apareciendo en algunos medios de comunicación presentando logros económicos o de gestión para beneficio de los habitantes en el estado.

Es así como los diputados locales Martha Sosa, Alejandro García, han alzado la voz para decirse que están listos para sostener la estafeta por Manzanillo, ambos son hermanitos del clan Preciado-Rodríguez y los dos ya levantaron la mano para decir ¡Yo! Evidenciando una vez más que no existe orden ni armonía al interior de ése grupo político.

Pero analicemos el perfil de Sosa Govea, quien a través de sus promotores presumen a los cuatro vientos su amplia carrera política tras haber ocupado todos los cargos excepto el de gobernadora, me refiero a que fue diputada local, presidenta municipal de Manzanillo, senadora, candidata a gobernadora, diputada federal y por último diputada local. Lo sorprendente de la señora Martha es que uno de los elementos que la han mantenido en la participación en política es precisamente la crítica destructiva a sus adversarios políticos y no la suma de voluntades para lograr que se aprueben iniciativas en donde convenza con argumentos y alcances positivos el sostenimiento de su dicho; pero ella opera diferente, utiliza la descalificación que con retórica o no, ofende y exhibe a otros diputados que tienen el legítimo derecho de aprobar o no sus iniciativas.

Su postura un tanto narcisista le ha impedido brillar en su trabajo legislativo; incluso su actitud despectiva para la gente o sus críticos, deja mucho que desear. Como buena contadora tiene control de los recursos y se tienen datos que gestiona para que se logre un apoyo para algún ciudadano, pero ella es incapaz de desprenderse de un peso de su bolsillo, rasgo que la gente no olvida e inevitablemente comparará con las últimas tres administraciones municipales en donde hubo alcaldes subsidiarios que acostumbraron al ciudadano a contar con un respaldo económico a través de becas para estudiantes y madres solteras, materiales para construir sus casas, descuentos en rezago de predial y agua potable sin olvidar el tema de uniformes escolares. En tantos años de carrera política a Sosa Govea no se le conoce ninguna gestión que marque su paso por el servicio público; sin embargo lo que más se recuerda de ella es que perdió la elección por la gubernatura en 2009 al ser rechazada por los electores de Manzanillo y además en el año 2002 fue inhabilitada por cinco años para ocupar cargos públicos por el Congreso del Estado por aquel célebre escándalo de Marindustrias.

Pero hablemos ahora de Alejandro García Rivera, un legislador joven a quien popularmente se le conoce con el apodo del “mono” y debemos reconocer entre sus cualidades la capacidad para interactuar con personas, inició sus pininos como regidor en la administración de Virgilio Mendoza Amezcua y posteriormente por razones personales Jorge Luis Preciado le dio la confianza para entrar en ese grupo y proyectar su carrera política. Nadie puede olvidar sus chascarrillos y ocurrencias en sesión de regidores e incluso en el congreso local; es el hijo pequeño de la legislatura y quiere convertirse en el niño emperador de Manzanillo. De su campaña lo que más recordamos fue el zafarrancho en el baile y su forma de tomar las críticas hacia su trabajo, buscando siempre una salida amigable. Esperemos en el horizonte ver si sus acciones le dan la confianza de los ciudadanos para dirigir, como ya lo expresó que es su deseo, los rumbos de Manzanillo.

Pero bueno, en Política todo se vale.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMO 1: en todas las encuestas que se han realizado en el municipio de Manzanillo, el Partido Verde aparece como el mejor posicionado hasta el momento, no queda duda de que Virgilio Mendoza es una de las figuras políticas más dominantes del puerto. En su casa de gestión se observa gran afluencia de visitantes y seguidores, que al parecer indica se están preparando para el reto 2018. En recientes fechas se le ha visto cercano al equipo del precandidato a la presidencia de la república José Antonio Meade Kuribeña.

REMO 2: Quien se ha visto muy activo en los últimos fines de semana en Manzanillo es el delegado de la Semarnat Nabor Ochoa López. A sus muchachos del grupo Manzanillo 2000 les ha regresado el brío y las ganas de participar en las contiendas electorales. ¿Qué buscará Nabor Ochoa en el 2018?

REMO 3: Ayer se realizó la posada de los trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación del gobierno del estado; en un emotivo y humilde discurso el maestro Jaime Flores Merlo titular de la dependencia, hizo un llamado a seguir trabajando con unidad y compromiso para enfrentar los retos de la educación en la entidad. Reconoció y agradeció el apoyo del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez en beneficio de miles de educandos y trabajadores del sector educativo; así mismo, destacó el trabajo de los administrativos que se dieron cita en el lugar y resaltó la presencia de las dirigencias del SNTE en el evento.

REMITO: sin la menor duda el discurso que ofreció ayer el profesor Heriberto Valladares dirigente de la Sección 39 del SNTE, muestra un líder que está listo para asumir nuevas encomiendas. La sencillez de su discurso reconociendo el esfuerzo de maestros y administrativos, quedó atrapado en los muros de la explanada de la SE Colima.