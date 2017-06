En plática con Nacho Peralta

Por: Mario Acevedo Manzano

Fueron muchos los temas comentados por el Gobernador Peralta y el Círculo de Analistas Políticos, en la plática sostenida la semana pasada, Nacho nos demostró su voluntad de realizar el mejor gobierno para los colimenses, en especial en el tema de seguridad publica en donde dejo en claro los esfuerzos del gobierno estatal, para combatir los delitos del fuero común y lo demostró en una gráfica comparativa de los últimos años en donde se nota la disminución entre un año y otro de los delitos de robo a casas-habitación, negocios, asaltos callejeros, mientras que los delitos del fuero federal como son los crímenes del narcotráfico por el enfrentamiento entre bandas antagónicas, permanece al alza, situando a Colima en los primeros lugares de los indicies nacionales por asesinatos cometidos en territorios estatales, si bien los esfuerzos realizados por el gobierno estatal no son suficientes, cada día, son mayores los recursos de los tres niveles de gobierno dedicados al combate al crimen organizado.

Del Programa de Naciones Unidas en donde se fijan metas para lograr el mayor desarrollo humano y social de todos los estados miembros de la ONU en la próxima década, conocido como Agenda 2030, Nacho nos dijo que, comprende diecisiete metas con objetivos específicos para logar l disminución de las fuentes contaminantes en la generación de electricidad, mejorar el medio ambiente, disminuir la pobreza, aumentar la salud, educación, justicia, gobernabilidad y en general el desarrollo humano necesario para garantizar una vida digna a todo mexicano y en conjunto cada Estado nacional deberá compartir los mismos propósitos y asumir sus compromiso de buscar el bien común en todo el mundo. Le recuerdo al apreciable lector que, recientemente el Gobernador Peralta fue electo Presidente al interior de la Conago para que todos los gobiernos estatales incluyan en sus planes de desarrollo estatal el compromiso de realizar políticas publicas encaminadas al logro de las metas de la Agenda 2030, ya presidia Nacho dos comisiones al interior de la Conago una es la de Ciencia y Tecnología y la otra la de Minería, con la nominación de una tercera Comisión, deja la de Minería que la ocupa el Gobernador de Zacatecas y se queda con la 2030 y Ciencia y Tecnología. Es de resaltar como el Gobernador de Colima es responsable de dos Comisiones de trabajo de Conago cuando los anteriores Gobernadores no ocuparon ninguna.

Ya en el tema sobre las condiciones políticas del Estado, Nacho reconoció que la gobernabilidad reside principalmente en el Congreso del Estado y es en esta Soberanía estatal en donde se están realizando lo acuerdos necesarios para lograr la estabilidad política estatal y avanzar en un mayor desarrollo político de la ciudadanía colimense, lamento el rechazo a su iniciativa de ley en donde propone la igualdad de géneros en la nominación para cargos de elección popular, pues la eliminación de la igualdad transversal supone una desigualdad entre los géneros.

En el Coloquio, Nacho demostró su preocupación por las condiciones actuales en que está operando el sistema estatal de pensiones para trabajadores estatales y municipales, nos dijo; es urgente realizar una reforma a la actual ley de pensiones del Estado para darle garantías a la actual planta laboral de recibir sus pensiones al término de su vida laboral y, para ello, es necesario lograr en el corto plazo, una nueva Ley en donde se le dé certeza y garantía a los trabajadores de recibir su pensión, pues, en el sistema actual, la Dirección de Pensiones del Estado no otorga ninguna pensión y está dedicada únicamente a préstamos personales y algunos hipotecarios a los trabajadores, para que mejor me entienda estimado lector, mientras el gobierno federal por medio del ISSSTE, otorga a los trabajadores federales derecho a la salud por medio de sus clínicas y hospitales, pensiones garantizadas pagadas por el ISSSTE y préstamos personales e hipotecarios en la Dirección de Pensiones del gobierno estatal desatienden el pago de pensiones y salud limitándose a préstamos. Usted se preguntara con toda razón, ¿bueno y entonces, quien paga la pensión de todos los trabajadores? Sucede que cada gobierno municipal y el estatal tienen a su nómina el pago de pensiones y cada trabajador municipal y estatal recibe dos pensiones, una a cargo del propio gobierno que los empleo y otra a cargo del IMSS. El tema da para más, para no cansarlo con escritos largos, mañana continuamos con el presente escrito.

NOTAS CORTAS

En el evento de la firma de acuerdo por la unidad con la presencia del líder nacional de Morena AMLO, se levantó una manta atacando a Indira Vizcaíno de traidora y de inmediato Andrés Manuel les pregunto a la concurrencia ¿ya se están peleando por los cargos? Y le advirtió, Morena no tiene dueño. Le retumbarían los oídos a todas las Partidocracias cuando los dirigentes de un Partido se sienten dueños y reparten candidaturas a su antojo.

Comentarios

