EN EL PAN: ¡LARGA VIDA A LA REINA! NI UNO, NI DIEZ, NI TAMPOCO TODOS

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Fue una odisea, fue un reto de demostrar que la mujer puede ganar espacios de participación en la política, fue un triunfo que le sabe a gloria, fue el resolutivo de una lucha entre dos grupos que dicen ser los monarcas albicelestes en el estado de Colima. Para gusto de muchos y disgusto de unos cuantos, Julia Jiménez es la presidenta legítima del Partido Acción Nacional en el estado de Colima por determinación de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Y fue desde diciembre en que comenzó esta lucha que busca dejar en claro quién es el que tomará las decisiones para los comicios electorales en 2018. Trascendió en medios electrónicos que la diputada Julia Jiménez recibió ayer la constancia de mayoría y se convirtió en presidenta del comité directivo estatal del PAN y la representante legal de su equipo, Brenda Gutiérrez, dijo a los medios que el personal del CEN del PAN viajará hoy por la mañana desde la ciudad de México para hacer constancia del proceso de entrega-recepción.

Con este movimiento se fortalecen los equipos que simpatizan con el proyecto del ex gobernador Rafael Moreno Valle y que dirige el ingeniero Pedro Peralta Rivas en Colima. Se habló de una auditoría que se practicará a la brevedad como parte de las acciones responsables que Julia Jiménez encabezará para transparentar cuentas y mostrar las condiciones en las que recibe el palacio azul.

Para todos es conocido el posicionamiento del senador Jorge Luis Preciado, quien dijo que “esto no se acaba hasta que se acaba”, finalmente deben ponerse de acuerdo porque el tiempo se acorta para definir quiénes serán los rostros que aparezcan en la boleta y se inicien a la brevedad los trabajos internos para unificar al PAN. Entre que algo más se presenta, a Julia Jiménez por fin se le ve sonriente y serena, lista para recibir la corona y que la militancia celebre ¡Larga vida a la Reina!

NI UNO, NI DIEZ, NI TAMPOCO TODOS

La marcha que se realizara ayer en Colima por algunos simpatizantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación en el estado y que corresponden a las secciones 6 y 39, no tuvo la respuesta esperada. Poco más de dos mil trabajadores marcharon ayer por las calles de la capital del estado, se les sumaron algunos tres cientos que eran familiares y amigos. Pero vamos paso a paso, la noche del miércoles comenzaron a sonar los teléfonos de los trabajadores de contrato que de alguna manera le deben “el favor al Snte” por haber sido contratados para desempeñar un trabajo, sea docente, administrativo o de apoyo. Las preguntas básicas fueron ¿cuántos hijos tienes? De ahí venía la indicación de acudir a apoyar al SNTE en la marcha programada para el jueves y circular un mensaje en las redes de WhatsApp. Muchos fueron porque no les quedó más.

Pero en Manzanillo, en el Centro de Negocios el miércoles a las 21:00 horas estaban reunidos algunos delegados de los centros de trabajo de la Sección VI, eran aproximadamente 18 vehículos con las consignas del SNTE que se encontraban estacionados en el lugar referido. Sin más comenzó a circular en redes sociales una invitación para maestros y padres de familia para sumarse a la marcha en la capital del estado.

Ayer corearon una y otra vez ¡No somos uno, no somos diez, míranos Óscar cuéntanos bien! Y tienen mucha razón en su dicho, no son uno ni son diez, unos dicen dos mil, otros tres mil, pero la gran verdad es que no son todos. Porque hay más de 11 mil trabajadores de la educación en la entidad y por lo menos ocho mil decidieron quedarse en sus centros de trabajo, decidieron seguir con su vida diaria, otros prefirieron estar con su familia y a un porcentaje importante de maestros simplemente no les interesó apoyar la propuesta, todo esto claro está por una simple y sencilla razón: el maestro ya se dio cuenta que se tiene que preparar para presentar una evaluación diagnóstica, que posee un potencial inmenso y que sus resultados que son evaluados externamente, muestran la calidad de su trabajo.

Actualmente a nivel nacional el SNTE está sumergido en una profunda crisis de liderazgos, los maestros no olvidan el tsunami educativo de 2012, del que sobrevivieron con el apoyo de los cursos y capacitaciones de la Secretaría de educación, muchos se dieron cuenta que el examen era tedioso, en otros casos era urgente dominar funciones de computación y se prepararon, otros que no resultaron idóneos han tenido un acompañamiento para prepararse cuando venga la segunda oportunidad. A nadie se corrió y a nadie se le cambió de funciones, porque en Colima hay buenos maestros, nobles y entregados a su labor, capaces de desprenderse de sí mismos para ayudar a salir adelante al alumno a pesar incluso de algunos padres de familia. Por esos maestros, la gran mayoría que ayer decidieron apostarle a la calidad educativa, mi reconocimiento y mi respeto.

Ahora le llegó el duro juicio al SNTE, quien no lucha por los cien millones, quien no pide adecuaciones a la reforma, quien no busca mejores condiciones salariales, ayer fracasaron en su intento de demostrar que tienen poder, porque su lucha es por la sobrevivencia, porque manteniéndose en un estatus de aceptación entre los integrantes del magisterio, están en condiciones de pelear posiciones políticas para el 2018.

