En Culiacán, desaparece jefe de seguridad del penal tras fuga de reos

Culiacán, Sinaloa.- El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Genaro Robles Castillas dio a conocer en conferencia de prensa esta mañana que aún no tienen detalles sobre la fuga del hijo de ‘El Azul’ y otros cuatro miembros delcártel del Pacífico, las revisiones continúan dentro del penal de Culiacán, pero no han encontrado indicios que ayuden a determinar con exactitud cómo salieron.

Informó que, una de las hipótesis es que fueron ayudados por el personal del penal, debido a que no localizan al jefe de seguridad, José Mario Murillo Rodríguez, desde ayer intentaron localizarlo para que colaborara en la revisión, pero ya no lograron hacerlo y hoy no se presentó a su turno.

El secretario dijo que no es un penal de alta seguridad, por lo que en febrero habían solicitado el traslado de los cinco internos a otro centro penitenciario, pero debido a que tienen un amparo, no lograron hacerlo, dentro del penal de Culiacán se encuentra aproximadamente 2 mil 500 internos y 500 son del orden federal.

Los trabajos continúan, pero será la Procuraduría General de la República quien atraiga el caso, por tratarse de integrantes de la delincuencia organiza.

Robles Castilla informó que, ya existe un operativo al exterior, para intentar localizarlos, donde colaboran corporaciones locales, la Policía Federal, el Ejército Mexicano y la Marina.

Fuente: Excélsior

