En Colima aún falta mucho respeto hacia la diversidad sexual: Keven Ramírez

Tecomán, Col.- El conductor de radio y actor de teatro en Estados Unidos, Keven Ramírez, señala que en la cultura mexicana aún hace falta mucha educación de parte del gobierno lógicamente hacia el respeto de la diversidad sexual, pues dice que en Estados Unidos es otra sociedad existe.

“Hay mente abierta, es una sociedad multicultural, es por eso que a lo mejor los tabús, los perjuicios, todo eso se deja a un lado y el gobierno de allá es de primera y creo que en México todavía hace falta eso y no solamente del gobierno, estamos hablando de la familia. Porque de ahí arranca todo, la educación en familia es lo principal, la escuela, los maestros y el gobierno está de segunda mano, pero lo papás como parte fundamental de la familia tienen que enseñar a las nuevas generaciones a pensar diferente, a decirles cosas nuevas”.

Nacido en Los Ángeles, California, pero criado en Colima desde los 5 meses de edad, el destacado conductor de radio Keven Ramírez admite que en Colima le falta mucho a la sociedad “porque está muy marginado, se burlan mucho de ellos, es lo que me he dado cuenta, sin embargo yo he tenido la oportunidad de trabajar con asociaciones en los Estados Unidos que apoyan a nivel nacional e internacional a toda la comunidad lesbiana, gay y se maneja mucho el respeto hacia ellos”.

Reconoce que en México se está dando ese cambio, pero sólo uniendo fuerzas “y decir que lo que hagan las personas de la diversidad no importa, es cuerpo, es su vida, es su espacio, es su casa a mi si el vecino quiere andar en ropa interior en su casa que lo haga, mientras no se metan conmigo todo está bien, soy amigo de la diversidad me encanta tener amigos y ellos saben el respeto y los límites y eso es darles el respeto y darles la atención. Son ya otros tiempos, son otras generaciones, estamos viviendo un cambio radical en la sociedad, en las generaciones, nueva tecnología, es momento de despertar y dejar los perjuicios a un lado”, remarcó.

