En capilla…

“Desde la Curul 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

El tratar de echarles la mano a los presidentes municipales de Cuauhtémoc y Tecomán, Rafael Mendoza Godínez y José Guadalupe García Negrete “Lupillo”, respectivamente, el Congreso del Estado estuvo a un tris de que fueran sancionados por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En toda esta novela que se ha tornado el asunto de las sanciones a los alcaldes que infringieron la ley y fueron hallados responsables de haber realizado proselitismo en favor del candidato perdedor a la gubernatura, por el Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado Rodríguez, la Sala Regional Especializada, llamó la atención al Congreso local.

El hecho de haber congelado el expediente de Rafael Mendoza Godínez y de haber extraviado la resolución referente a “Lupillo” García Negrete, por poco les cuesta la chamba a los diputados locales, que fueron apercibidos en dos ocasiones para que resolvieran ambos asuntos.

Se quedaron a un tris de que de haber llegado el tercer apercibimiento, posiblemente hubiera venido acompañado de la destitución por desacato de todos los diputados integrantes de la Quincuagésimo Octava Legislativa y el ordenamiento para que fuesen llamados los suplentes de los tribunos que hoy están en funciones.

En el caso de Rafael Mendoza, como se lo mencioné en la colaboración anterior, al haberse entrampado la propia mayoría panista allá en el mes de febrero y principios de marzo , instaurándole ellos mismos juicio político al edil de Cuauhtémoc, que dicho sea de paso, que encuerada ha estado dando a los integrantes del partido que lo cobijó (PAN), de que lo iban a cubrir con el manto de la impunidad y que por eso no acudió a defenderse ante la Comisión de Responsabilidades… por ese solo hecho debiera irse, por bocón.

Solamente en la cabeza de Rafael Mendoza tuvo cabido el salir a decir que él no aportó pruebas ante la Comisión de Responsabilidades, porque se confió, y que él no se defendió, porque “alguien por allá” (en Acción Nacional), le había comentado en el Partido blanquiazul, le iban a echar la mano.

Por eso desde el 10 de marzo del 2016 (estamos a cuatro días de que se cumpla un año), cuando le instauraron el juicio político, el edil cuauhtemense creyó que era parte del ofrecimiento de que harían como que hacían, cuando en realidad no le iban a hacer nada.

Por eso pasaron las semanas y luego los meses, fue hasta allá por el mes de junio o julio, cuando el PRI, manda una comunicación a la Sala Regional Especializada, solicitándole información acerca de en qué había quedado el procedimiento sancionador en contra de Rafael Mendoza, (a Lupillo García Negrete, no lo metieron en esa solicitud de información), pues el PRI consideraba que se estaban burlando de un ordenamiento que había girado al Congreso, para que aplicaran la sanción, sin embargo habían trascurrido en aquellas fechas entre 5 y 6 meses de que habían sido notificados y no se había cumplido la resolución.

La Sala Regional Especializada, manda un oficio al Congreso local, solicitándole si se había cumplimentado lo que ellos habían mandatado, y pedían que les informaran en qué términos se había hecho, y también le turnaran copia al Partido Revolucionario Institucional, para que estuvieran enterados.

Fue hasta ese momento cuando la Comisión de Responsabilidades vuelve a citar nuevamente a Rafael Mendoza a comparecer, y respondieron a la Sala Regional Especializada, que aún seguían desahogando las pruebas, y enviaron hasta copias del último citatorio al alcalde de Cuauhtémoc, que se hizo posterior a haber recibido el oficio de la Sala Especializada.

El extravío del expediente de “Lupillo”…

Bueno pues el Congreso no había salido aún del primer embrollo cuando se le acumula el otro, resulta que la Sala Regional Especializada, atendiendo otro oficio del Partido Revolucionario Institucional, éste le pregunta qué sucedió con la resolución emitida en contra de José Guadalupe García Negrete, pues desde el 17 de febrero de 2016, que habían resuelto el SER/PES/9/2016, pues a decir del Congreso del Estado de Colima, no habían sido notificados de la resolución.

La Sala Regional Especializada envía nuevamente otro oficio al Congreso del Estado de Colima, solicitándole información de los avances.

El Congreso del Estado tratando de pasarse de vivo respondió que no les había llegado la notificación, lo que provocó que la Sala Especializada, respondiera con otro oficio donde con pelos y señales les manifestó el día, la hora, el mes y la persona con que se entendió la diligencia de notificación de la sentencia, eso sucedió en el mes de agosto.

Vinieron los cambios y movimientos al interior del Congreso, donde salieron la Oficial Mayor panista y los directores de distintas áreas del Poder Legislativo, entre ellas la Dirección Jurídica, y la Dirección de Procesos Legislativos, y fue el nuevo Oficial Mayor quien tuvo que solicitarle a la Sala Regional Especializada, les enviaran copia de la Resolución, para poder actuar.

Los documentos llegaron hasta principios del mes de octubre, si no estoy mal, fue como el día 10, turnando de inmediato a la Comisión de Responsabilidades, para que iniciara con el juicio político en contra del alcalde de Tecomán.

Con ello vino el segundo apercibimiento de parte de la Sala Regional Especializada, pidiendo informara el Congreso si ya había cumplido con la aplicación de la sanción en contra de Rafael Mendoza Godínez, que le informaran las fechas y los términos en que se había hecho.

La respuesta fue que estaban próximos a cumplir lo ordenado, por eso fue que aceleraron el paso y el 25 de febrero se convocaron para erigirse en jurado de acusación para ya definir el asunto y turnarlo al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que este erigido en jurado de sentencia, aplicara lo que los legisladores habían aprobado como sanción.

El propio presidente de la Comisión de Responsabilidades, Riult Rivera Gutiérrez, confirmó que en este caso ya tenían dos requerimientos de parte de la Sala Regional Especializada para que ya concluyeran los juicios.

“Si nosotros nos tardábamos más en resolver, los sancionados íbamos a ser todos los diputados y probablemente iban a tener que llamar a los suplentes; estábamos a unos días nada más de que feneciera el término para poder emitir la resolución por nuestra parte. Entonces no hay de nuestra parte ninguna celeridad, como lo han tratado de hacer creer, en cada uno de los expedientes la prontitud necesaria, sin vulnerar el debido proceso”, destacó el presidente de la Comisión de Responsabilidades.

¿Quién escondió el expediente de “Lupillo”?…

Dentro de todo este embrollo debería informarse, pero no solo eso, sino actuarse de manera legal, quién o quiénes fueron los responsables de “extraviar” la resolución notificada por la Sala Regional Especializada , de la sentencia emitida primero por la Sala Regional Especializada al expediente SER/PES/9/2016, el 17 de febrero, y enseguida la emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, radicada en el expediente SUP-REP-17/2016, de fecha 10 de marzo de 2016, donde se ratificó la responsabilidad de José Guadalupe García Negrete.

La notificación llegó a al Congreso y luego de perdió, se extravió o la escondieron, aquí lo interesante será saber ¿por qué no se fincaron responsabilidades al o a los, responsables de haber “extraviado” la notificación de la resolución?, ¿Quién recibió la instrucción de “extraviar” la resolución para “proteger” al alcalde de Tecomán?, ¿por eso fueron las remociones o destituciones de funcionarios?…. hay muchas interrogantes, nulas respuestas hasta el momento.

El hecho de “extraviar” un documento en el Poder Legislativo no es cualquier cosa, de esto es de lo que nos hemos dado cuenta, ¿habría otros anteriormente?

¿Sabe por qué fue encontrado responsable el alcalde de Tecomán?…

De acuerdo a la resolución aprobada por unanimidad por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, relativo al “…proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano distrital 9 de este año, iniciado por el Partido Revolucionario Institucional en contra de José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, Colima; con motivo de su asistencia y participación en día hábil en un evento del otrora candidato del Partido Acción Nacional a gobernador en dicha entidad federativa, lo que presuntamente implicó la vulneración al principio de imparcialidad y la coacción del voto a través del condicionamiento de programas sociales”.

“En principio, el proyecto precisa que al concatenar el conocimiento del propio servidor público municipal denunciado, con las pruebas que obran en el expediente se tiene por acreditada la asistencia y participación del presidente municipal denunciado en el evento partidista”.

“En ese contexto, la ponencia considera que la asistencia del presidente municipal infringió el principio de imparcialidad al tratarse de un día hábil, dado que el evento denunciado fue abierto y se realizó en una comunidad que pertenece al municipio, en el cual José Guadalupe García Negrete es Presidente Municipal; por lo que su asistencia y el mensaje que dirigió a los asistentes a favor del otrora candidato del Partido Acción Nacional revisten una trascendencia especial, dada la investidura que le confiere su cargo como servidor público frente a la ciudadanía.”

Por esa causa la Sala Especializada dio vista al Congreso del Estado, para aplicar las sanciones y actualmente la Comisión de Responsabilidades está desahogando el juicio político. Hasta donde se sabe, contrario a lo realizado por Rafael Mendoza, “Lupillo” García, ya está respondiendo los citatorios que le han hecho y ya entregó un primer documento.

Seguramente en breve volverá a ser citado para que se realice el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, para que posteriormente la Comisión de Responsabilidades proceda a hacer el análisis y entregar el expediente completo al presidente de la mesa directiva del Congreso para que convoque a Sesión para erigirse, en jurado de acusación donde se analice la sanción que se impondrá al alcalde de Tecomán.

Le anticipo que esto no será durante este período de receso, sino que será hasta el mes de abril cuando pudiera estarse convocando a los diputados a erigirse en jurado de acusación.

Riult Rivera, ha señalado que el trabajo que están realizando es “sin vulnerar las etapas que nos está imponiendo la normatividad, tratamos de ser muy garantes de los derechos humanos; muy garantes del debido proceso y claro que de las garantías individuales de todas y todos los que están ahí, sus nombres contenidos en los expedientes, señalados por el Órgano de Fiscalización o por algún otro motivo, en espera de que analicemos si procede o no procede algún tipo de sanción”.

Eso sí, de manera tajando ha señalado que “no haremos acuerdos en lo oscurito, ni tampoco hacemos justicia a modo. Ni tampoco esperamos que nos echen la mano, porque somos una mayoría; hacemos lo que tenemos que hacer y hacemos lo que creemos que es lo mejor para la sociedad”, así de sencillo.

Hoy debe acudir Rafael Mendoza al STJ

Hoy lunes continuará el procedimiento que se le ha iniciado al presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a fin de desahogar pruebas y alegatos que pueda externar el edil cuauhtemense.

Esta es la segunda vez que Rafael Mendoza es citado a comparecer, a la primera no acudió; a la audiencia de este lunes junto con el citatorio, se le envió un apercibimiento de que de no acudir, se hará acreedor a una sanción del equivalente a diez salarios mínimos, y de no acudir hoy, la sanción se le podría hasta triplicar y de paso desahogar la audiencia sin su presencia.

Por lo pronto a las 13:00 horas hoy, se desarrollará la segunda audiencia de vistas convocada por el magistrado Bernardo Salazar Santana, a fin de que se desarrolle el desahogo de pruebas y alegatos por parte de Rafael Mendoza Godínez.

Esta es una audiencia de vista, no es para que se erija el Supremo Tribunal ya en Jurado de Sentencia, “es nada más de recibir de él (de Rafael Mendoza), los alegatos que quiera hacer; si tiene pruebas que ofrecer en los términos que marca la legislación para esta etapa procesal, que las ofrezca, si es factible, se desahogan o se recepcionan las pruebas y se le escucha en defensa, es para eso exclusivamente”, declaró el magistrado Bernardo Salazar.

Ahí estaremos y ya tendremos la oportunidad de comentarle como se da el desarrollo de la misma…

Para cerrar…

**Antes de concluir déjeme comentarle que este día estaba convocada la Sexta Sesión Extraordinaria del Período Interproceso 2017, del Tribunal Electoral del Estado, donde habría de presentarse el proyecto de resolución definitiva del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-02/2017 y su acumulado RA-01/2017, promovido por Miguel Ángel Núñez Martínez, ex secretario ejecutivo del consejo general del Instituto Electoral del Estado y por el Partido Nueva Alianza.

Bueno la sesión se suspendió de último momento y este lunes habrán de reunirse los magistrados para discutir para cuando vuelven a citar, pudiendo ser este martes.

La causa de la suspensión se deriva de que surgió un asunto que no estaba considerado y que podría tener relevancia por estar relacionado con el sentido de la resolución. Por lo pronto hoy no habrá sesión en el Tribunal Electoral del Estado.

**Por otro lado comentarle que este lunes a iniciativa de la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, se reunirán las integrantes de la comisión que preside, que es una de las encargadas de analizar los perfiles de las mujeres que se harán acreedoras a los reconocimientos que otorgará el Congreso del Estado, en nueve ramas distintas.

Al cerrarse la convocatoria se recibieron 20 propuestas, hoy se estarán definiendo a las 9 triunfadoras, para elaborar el acuerdo correspondiente y plantearlo a la mesa directiva de la Diputación Permanente el próximo miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para que se convoque a sesión extraordinaria solemne para entregar dichas preseas.

**También comentarle que hoy a partir de las 8:30 horas, habrá ceremonia cívica en la explanada de la Plaza “Bandera Nacional”, que se encuentra entre los Palacios Legislativo y Judicial. La ceremonia de este día estará dedicada al “Día Internacional de la Mujer”.

**Se me quedó mucho material en el tintero, pero ya habrá tiempo de irlo desahogando, por el momento aquí le paramos, pero estaremos a la expectativa “Desde la Curul 26”, para comentarle lo más trascendente y de interés para usted.

Comentarios

Comentarios