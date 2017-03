En abril, presentan más propuestas de sanción contra MAM por auditoría excepcional

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El análisis del informe de la auditoría excepcional del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) ya está concluido y se presentará en abril.

Así lo dio a conocer el diputado priista Santiago Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda del congreso.

La auditoría excepcional fue realizada por el Osafig a los años 2012 a 2015 en donde se reveló un presunto desvío por cerca de 2 mil millones de pesos por parte de la administración de Mario Anguiano.

El legislador comentó que se han acercado varios exfuncionarios implicados en las irregularidades para aportar información. “Es un trabajo consensuado por qué se están dando este tipo de amonestaciones, lógicamente ha habido quienes se han acercado, y han entregado cierta documentación, trabajándolo con el osafig, para que se analice la información”, dijo.

Pero aclaró que la Comisión de Hacienda no tiene la obligación de citar a nadie “ha habido algunos servidores públicos del informe de resultados. La lista de ellos está en el informe de resultados, por la secrecía del tema, yo guardo mis comentarios”.

De la auditoría excepcional se desprende que el desvío mayor fue detectado en el rubro de servicios personales, donde fueron encontrados mil 867 millones de pesos que originalmente se presupuestaron para obra pública, por lo que se propone inhabilitar a Mario Anguiano hasta con 14 años para ocupar cargos públicos y una multa de 65 millones de pesos además de sancionar a sus colaboradores más cercanos.

También se propuso inhabilitar a René González, ex coordinador de Comunicación Social, y a los ex secretarios, de Administración, Jesús Orozco Alfaro; de Gobierno, Rafael Gutiérrez; de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar; de Finanzas, Clemente Mendoza; a la ex secretaria de Administración y Finazas, Isabel Ávalos; al ex titular de Seguridad Pública, Raúl Pinedo, y a Gustavo Allen, ex integrante de esta última secretaría, por su responsabilidad en diversas irregularidades.

